حروب سورية واليمن والسودان محور مهرجان دولي للتصوير الصحفي

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق مهرجان «فيزا بور ليماج» الدولي للتصوير الصحفي، السبت، في مدينة بربينيان الفرنسية.

ويسعى الحدث إلى «إظهار أخبار العالم» ككل، كالحروب في سورية واليمن والسودان لا في أوكرانيا وحدها، ولا يكتفي بالحدث الطاغي، بل يتناول مواضيع أخرى كالتغير المناخي والخصوصية البشرية، حسب «فرانس برس».

ويتضمن برنامج النسخة الرابعة والثلاثين من هذا المهرجان المهم في مجال للتصوير الصحفي، التي تستمر إلى 11 سبتمبر، معارض وعروضا ونقاشات تسلط الضوء على عمل المصورين الصحفيين وتشرحها.

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ولاحظ جان فرنسوا لوروا الذي أسس المهرجان العام 1989 في تصريح لوكالة فرانس برس أن «أمورا تحصل في كل أنحاء العالم غاب الحديث عنها بسبب ما يجري في أوكرانيا»، مؤكدا حرص «فيزا بور ليماج» على «إظهار أخبار العالم ككل»، مجددا تمسكه بعدم اقتصار المهرجان على موضوع واحد «مهما كانت مهما».

ويضم برنامج المهرجان هذا العام 25 معرضا، أحدها عن الحرب الأفغانية المستمرة بعدسة أندرو كويلتي من وكالة «فو»، وآخر عن المتمردين البورميين بعدسة سيغفريد مودولا، إضافة إلى معرض عن الكارثة البيئية العالمية من خلال صور تحمل توقيع آلان إرنو وآخر عن تأثير الصيد الصناعي بعدسة جورج شتاينميتز.

وعلى غرار جائحة «كوفيد-19» العام الماضي، تفرض الحرب في أوكرانيا نفسها على المهرجان. ومع أنها تصدرت اهتمامات وسائل الإعلام منذ بدء الغزو الروسي في فبراير المنصرم، ذكر لوروا بأن «هديرها موجود منذ ثماني سنوات على أبواب أوروبا».

السياق التاريخي للحرب في أوكرانيا

يضم الحدث في هذا الإطار معرضا للمصور سيرغي سوبينسكي الذي وثق محطات في تاريخ أوكرانيا منذ أن كانت جمهورية سوفياتية، ثم خلال مرحلة الاستقلال، وثورة ساحة ميدان العام 2014، والثورة البرتقالية، بما يتيح وضع التطورات الحالية في سياقها التاريخي.

وسيضم المهرجان أيضا بين ضيوفه مستيسلاف تشيرنوف وإيفغيني مالوليتكا، آخر صحفيين غطيا الحصار المفروض على ماريوبول لوكالة أسوشييتد برس قبل إخراجهما في مارس على يد أطباء في مستشفى هذه المدينة التي دمرها القصف الروسي.

وأضاف مدير المهرجان «كما في كل سنة، ثمة الكثير من الصور التي تدخل القلب مباشرة، وثمة مصورون عائدون إذ يسعدنا أن نشركهم عندما تكون لديهم أعمال مثيرة للاهتمام (...) وثمة اكتشافات».

وتتناول المصورة اللبنانية الشابة تمارا سعادة بصورها «الإهمال والفساد» اللذين أديا إلى الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس 2020 ودمر أنحاء واسعة في المدينة، وإلى الأزمة الاقتصادية القاسية التي يغرق فيها لبنان.

أما فرنسواز أوغييه فتستكشف حميمية عرض للأزياء والغرف الخلفية للمتاجر الكورية أو آخر شقق سانت بطرسبرغ البلدية التي تتقاسم كل منها عائلات عدة، حسب «فرانس برس».

ويشكل الإنسان بتعقيداته وهشاشته محورا لمجموعة صور فاليريو ببسبوري التي تحمل عنوان «غرف العقل» وتتناول عالم الأمراض النفسية الخفي، وكذلك لصور يوجين ريتشاردز عن بؤس الأميركيين الذين يعيشون «على الهامش».

عروض ومناقشات

أما أمسيات العرض التي يتميز بها «فيزا بور ليماج» وتقام على شاشة عملاقة في موقع كامبو سانتو التاريخي الشهير العائد إلى القرون الوسطى في بربينيان، فعددها ست، وتسترجع أهم الأحداث التي شهدتها الأشهر الاثنا عشر الأخيرة، من صور أوكرانيا، وعودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، والنزاعات في سورية واليمن والسودان.

كذلك تتخلل أيام المهرجان مناظرات ومؤتمرات وحفلات التكريم واجتماعات مع المصورين.

ومن المواضيع التي تتناولها هذه النقاشات عمل وسائل الإعلام على «مكافحة الأخبار الكاذبة»، ودعا جان فرنسوا لوروا إلى عدم اعتبارها «مسمارا إضافيا في نعش التصوير الصحافي التقليدي، بل أداة إضافية في المنظومة الإخبارية تساهم في إثراء الفكرة التي تعبر عنها الصورة».

وستُمنح الجوائز المختلفة التي تكافئ أفضل تقارير العام الماضي، اعتبارا من 31 أغسطس، وستتوج بمنح الجائزة الكبرى «فيزا دور» مساء الثالث من سبتمبر.

ويأمل لوروا وفريقه بعد عامين طبعتهما جائحة كوفيد-19 في أن يعود المهرجان «طبيعيا فعلا» ومنفتحا على العالم وغنيا بالاكتشافات، قبل أن يقام معرض «فيزا بور ليماج» في باريس من 16 إلى 30 سبتمبر.