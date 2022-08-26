قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»

القاهرة - بوابة الوسط

تقيم دار «كريستيز» مزادا في نيويورك، تُطرَح المجموعة الفنية للمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» الملياردير الأميركي الراحل بول آلن، في نوفمبر.

وقدرت دار المزادات، الخميس، القيمة الإجمالية للأعمال المعروضة بأكثر من مليار دولار، وهو رقم قياسي مطلق، وفق «فرانس برس».

وتضم المجموعة التي سيوفّرها المزاد أكثر من 150 عملاً من بينها لوحة «جبل سانت فيكتوار» للرسام الفرنسي بول سيزان والتي قُدّر ثمنها بأكثر من 100 مليون دولار، بحسب بيان للدار.

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وأوضحت «كريستيز» أن ريع المزاد بكامله سيخصص لدعم عدد من الأعمال الخيرية.

وشارك بول آلن الذي توفي في 2018 عن 65 عاماً بعد صراع مع السرطان في ابتكار نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية الذي كان وراء نجاح «مايكروسوفت» بعد تأسيسها عام 1975.

وغادر آلن «مايكروسوفت» عام 1983 بسبب مشاكل صحية وكذلك بسبب تدهور علاقته مع بيل غيتس الذي بقي على رأس المجموعة إلى سنة 2000.

الرقم القياسي

وتحمل المجموعة الفنية للزوجين الأميركيين هاري وليندا ماكلو حالياً الرقم القياسي لقيمة المجموعات الخاصة، إذ بيعت مجمل الأعمال التي يملكانها في الربيع الماضي لقاء 922 مليون دولار في مزادات متعددة أقامتها دار «سوذبيز».

إضافة إلى لوحة سيزان، تشكّل لوحة «البداية الزائفة الصغيرة» للرسام الأميركي جاسبر جونز أحد أبرز الأعمال التي تضمها مجموعة آلن وقُدّرت قيمتها بأكثر من 50 مليون دولار، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

معرض متنقل

ولم تعلن «كريستيز» تقديرات لأي قطع أخرى، لكن معرضاً متنقلًا أقيم عام 2016 وضم أعمالاً من مجموعة بول آلن يعطي لمحة عن غناها، إذ تشمل لوحات لمونيه ومانيه أوبرويغل ولو جون وكليمت وهوكني وريشتر.

وبهذا المزاد الذي يأتي بعد آخر على مجموعة ماكلو، وبيع لوحة «شوت سايج بلو مارلين» لأندي وارهول لقاء 195 مليون دولار في بداية مايو (وهو رقم قياسي لعمل من القرن العشرين)، يمكن اعتبار السنة الجارية واحدة من أهم الأعوام في تاريخ سوق الفن.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لدار «كريستيز» غِيّوم سيروتي قوله إن «شخصية بول آلن التي تشكّل مصدر إلهام ، والنوعية الاستثنائية للأعمال وتنوعها، والوجهة الخيرية لعائدات البيع، توفر مزيجاً فريداً من شأنه أن يجعل المزاد على مجموعة بول آلن حدثاً ذا أهمية لم يسبق لها مثيل».