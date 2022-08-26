Atwasat

قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 12:00 مساء
قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»
بول آلن، مايو 2008 (أ ف ب)
alwasat radio

تقيم دار «كريستيز» مزادا في نيويورك، تُطرَح المجموعة الفنية للمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» الملياردير الأميركي الراحل بول آلن، في نوفمبر.

وقدرت دار المزادات، الخميس، القيمة الإجمالية للأعمال المعروضة بأكثر من مليار دولار، وهو رقم قياسي مطلق، وفق «فرانس برس».

وتضم المجموعة التي سيوفّرها المزاد أكثر من 150 عملاً من بينها لوحة «جبل سانت فيكتوار» للرسام الفرنسي بول سيزان والتي قُدّر ثمنها بأكثر من 100 مليون دولار، بحسب بيان للدار.

- بيع رسم لميكيلانغيلو بسعر قياسي في مزاد

وأوضحت «كريستيز» أن ريع المزاد بكامله سيخصص لدعم عدد من الأعمال الخيرية.

وشارك بول آلن الذي توفي في 2018 عن 65 عاماً بعد صراع مع السرطان في ابتكار نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية الذي كان وراء نجاح «مايكروسوفت» بعد تأسيسها عام 1975.

وغادر آلن «مايكروسوفت» عام 1983 بسبب مشاكل صحية وكذلك بسبب تدهور علاقته مع بيل غيتس الذي بقي على رأس المجموعة إلى سنة 2000.

الرقم القياسي
وتحمل المجموعة الفنية للزوجين الأميركيين هاري وليندا ماكلو حالياً الرقم القياسي لقيمة المجموعات الخاصة، إذ بيعت مجمل الأعمال التي يملكانها في الربيع الماضي لقاء 922 مليون دولار في مزادات متعددة أقامتها دار «سوذبيز».

إضافة إلى لوحة سيزان، تشكّل لوحة «البداية الزائفة الصغيرة» للرسام الأميركي جاسبر جونز أحد أبرز الأعمال التي تضمها مجموعة آلن وقُدّرت قيمتها بأكثر من 50 مليون دولار، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

معرض متنقل
ولم تعلن «كريستيز» تقديرات لأي قطع أخرى، لكن معرضاً متنقلًا أقيم عام 2016 وضم أعمالاً من مجموعة بول آلن يعطي لمحة عن غناها، إذ تشمل لوحات لمونيه ومانيه أوبرويغل ولو جون وكليمت وهوكني وريشتر.

وبهذا المزاد الذي يأتي بعد آخر على مجموعة ماكلو، وبيع لوحة «شوت سايج بلو مارلين» لأندي وارهول لقاء 195 مليون دولار في بداية مايو (وهو رقم قياسي لعمل من القرن العشرين)، يمكن اعتبار السنة الجارية واحدة من أهم الأعوام في تاريخ سوق الفن.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لدار «كريستيز» غِيّوم سيروتي قوله إن «شخصية بول آلن التي تشكّل مصدر إلهام ، والنوعية الاستثنائية للأعمال وتنوعها، والوجهة الخيرية لعائدات البيع، توفر مزيجاً فريداً من شأنه أن يجعل المزاد على مجموعة بول آلن حدثاً ذا أهمية لم يسبق لها مثيل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»

قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»
«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي

«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي
استهلاك الشباب الأميركيين للماريجوانا يسجل مستويات قياسية

استهلاك الشباب الأميركيين للماريجوانا يسجل مستويات قياسية
رفع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%

رفع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%
فرنسا تملأ 90% من مخزونها من الغاز

فرنسا تملأ 90% من مخزونها من الغاز
ماكرون يعلن إنشاء لجنة مشتركة مع الجزائر لدراسة تاريخ الاستعمار

ماكرون يعلن إنشاء لجنة مشتركة مع الجزائر لدراسة تاريخ الاستعمار
شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي

شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي
في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي

في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي
تجدد القتال في إثيوبيا.. لماذا انهارت الهدنة؟

تجدد القتال في إثيوبيا.. لماذا انهارت الهدنة؟
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو

كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف

تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي

الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
ليبيا.. بين وبين

ليبيا.. بين وبين
حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية

حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أعمال فنية غربية تستقطب آلاف الزوار في متحف بطهران
أعمال فنية غربية تستقطب آلاف الزوار في متحف بطهران
وفاة مصور حرب فيتنام الشهير تيم بيج عن 78 عاما
وفاة مصور حرب فيتنام الشهير تيم بيج عن 78 عاما
ترميم أوانٍ زجاجية أثرية هشمها انفجار مرفأ بيروت
ترميم أوانٍ زجاجية أثرية هشمها انفجار مرفأ بيروت
سرقة صورة شهيرة لونستون تشرشل من داخل فندق كندي
سرقة صورة شهيرة لونستون تشرشل من داخل فندق كندي
انطلاق «خطة مازنجر» في دور العرض المصرية والعربية
انطلاق «خطة مازنجر» في دور العرض المصرية والعربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة ......
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن...
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول...
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً...
القصة الكاملة لـ«المطرب النقاش» حديث الـ«سوشيال ميديا» في مصر
القصة الكاملة لـ«المطرب النقاش» حديث الـ«سوشيال ميديا» في ......
المزيد
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية...
قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»
قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس ......
«أندور» مسلسل مستمد من «حرب النجوم» يركز على التشويق والتجسس
«أندور» مسلسل مستمد من «حرب النجوم» يركز على التشويق والتجسس...
انطلاق «خطة مازنجر» في دور العرض المصرية والعربية
انطلاق «خطة مازنجر» في دور العرض المصرية والعربية...
سرقة صورة شهيرة لونستون تشرشل من داخل فندق كندي
سرقة صورة شهيرة لونستون تشرشل من داخل فندق كندي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط