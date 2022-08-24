Atwasat

«هاوس أوف ذي دراغن» ينتظر منافسة محتدمة من «سيد الخواتم»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 04:36 مساء
«هاوس أوف ذي دراغن» ينتظر منافسة محتدمة من «سيد الخواتم»
زائرة تلتقط صورة لديكور تابع لمسلسل «غايم أوف ثرونز» في أحد استوديوهات إيرلندا الشمالية، 2 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

بعد تحقيق «هاوس أوف ذي دراغن» المشتق من «غايم أوف ثرونز» أفضل انطلاقة لمسلسل على منصة البث التدفقي «إتش بي أو»، تتوجه الأنظار إلى منافسه المرتقب، وهو «ذي رينغز أوف باور» المستوحى من عالم «لورد أوف ذي رينغز» (سيد الخواتم) على «أمازون برايم فيديو».

وكان محبو مسلسل «غايم أوف ثرونز» الذي انتهى قبل ثلاث سنوات، على الموعد لانطلاق «هاوس أوف ذي دراغن الذي تسبق أحداثه قبل حوالي مئتي عام من المسلسل الأساسي ويروي قصة سلالة (تارغاريين) الدامية وتنانينها السبعة عشر».

وتابع الحلقة الأولى 9.98 مليون مشاهد خلال عرضه، الأحد، في الولايات المتحدة على قنوات «إتش بي أو» (القناة التلفزيونية التقليدية ومنصة البث التدفقي «إتش بي أو ماكس»، ما حقق «أكبر نسبة مشاهدة لمسلسل أصلي جديد في تاريخ إتش بي أو»، على ما أعلنت مجموعة «وارنر ميديا» المالكة لـ«إتش بي أو» في بيان نشرته، الإثنين.

غير أن بعض الخبراء شككوا في صحة هذه الادعاءات، معتبرين أن المسلسل المشتق من «غايم أوف ثرونز» لا يمكن وصفه بأنه عمل «أصلي»، مذكّرين بأن الحلقة الأولى من الموسم الأخير من المسلسل الشهير استقطبت حوالى 17.4 مليون مشاهد.

وتنطلق أحداث مسلسل «هاوس أوف دراغن» الذي يجمع بين الفانتازيا والعقد السياسية، في أوج سطوة سلالة «تارغاريين» التي تعتمد في حكمها خصوصا على سيطرتها على التنانين، وتعاني ضعفا جراء صراعات على الخلافة.

ويضم طاقم الممثلين خصوصا إيما دارسي (واندرلاست) ومات سميث (دكتور هو، ذي كراون) وريس إيفانس (ذي كينغز مان، سبايدرمان) وأوليفيا كوك (بايتس موتل، ريدي بلاير وان) وبادي كونسيدين.

حروب البث التدفقي
ويمكن لمنصة «وارنر براذرز ديسكوفري» التي نشأت من الدمج بين «وارنر ميديا» و«ديسكوفري»، أن تتباهى بنجاح أول حلقة في ظل سعي هذا العملاق الجديد في قطاع الترفيه إلى إيجاد مكان له وسط ما وُصف بـ«حروب البث التدفقي».

ومن الآن، يمكن توقع منافسة قوية لـ«هاوس أوف ذي دراغن»، مع اقتراب طرح أولى حلقات مسلسل «رينغز أوف باور» المرتبط بعالم «سيد الخواتم»، السلسلة الأدبية الخيالية التي ابتكرها ج. ر. ر. تولكيين.

- «هاوس أوف ذي دراغن» يحقق أفضل انطلاقة لمسلسل على «إتش بي أو»

- «إتش بي أو» تكشف عن مسلسل جديد مشتق من «غايم أوف ثرونز»

واستحوذت «أمازون برايم فيديو» قبل حوالي خمس سنوات حقوق عالم «لورد أوف ذي رينغز» في مقابل 250 مليون دولار. ووُصف المشروع الممتد على خمسة مواسم بميزانية تفوق مليار دولار، بأنه أغلى مسلسل في التاريخ.

ويستمر كل موسم حوالي عشر ساعات، على أن تُعرض أول حلقتين اعتبارا من الثاني من سبتمبر.

مستوى تلفزيوني كبير
ويمتنع منتجو «هاوس أوف ذي دراغن» و«ذي رينغز أوف باور» ومبتكروهما على السواء عن التحدث عن تنافس.

ولقي مسلسل «إتش بي أو» استحسان النقّاد، وقوبل بتعليقات إيجابية في المجمل، في حين لم يُكشف النقاب بعد عن توجه مراجعات مسلسل «أمازون».

ويجعل المشهد الإعلامي الجديد أي مقارنة بين المسلسلين من حيث حجم مشاهديهما أكثر صعوبة مما كانت عليه في الماضي، ففي حين حرصت «إتش بي أو» على إبراز البيانات الإحصائية الإيجابية عن عدد مشاهدي حلقتها الأولى، لن تكون «أمازون» ملزمة إطلاقا بنشر الإحصاءات المتعلقة بمسلسلها.

ففي الواقع، يلاحظ بعض أوساط البيئة الهوليوودية «التقليدية» أن «برايم فيديو» التي تنتج أفلاما ومسلسلات على السواء، لا تبدو مهتمة بالأرقام نفسها التي يعوّل عليها منافسوها.

وسبق لرئيس الجمعية الوطنية لأصحاب دور السينما في الولايات المتحدة جون فيذيان أن قال لوكالة «فرانس برس» قبل أشهر إن الجمعية «قلقة جدا» في شأن «أمازون»، مشيرا إلى أن المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية لا تسعى إلى «الربح» من أفلامها ومسلسلاتها، إذ أن ما ترغب فيه هو أن «يتسوق زبائنها ويستخدموا خدمات التوصيل» التي توفرها.

أما عشاق أفلام الفانتازيا الخيالية فيأملون في أن يكون المسلسلان على السواء ناجحين.

حتى أن مؤلف الملحمة الأدبية «غايم أوف ثرونز» الكاتب جورج ر.ر. مارتن كتب أخيرا في منشور أنه يأمل في أن يكون العملان «من مستوى تلفزيوني كبير» و«من مستوى رفيع من الفانتازيا»، ما يزيد من احتمال أن يكون هذا النوع السينمائي والتلفزيوني أكثر حضورا في الثقافة الشعبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيلينسكي في يوم الاستقلال: أوكرانيا ستقاتل «حتى النهاية»

زيلينسكي في يوم الاستقلال: أوكرانيا ستقاتل «حتى النهاية»
في ذكرى استقلالها عن روسيا.. واشنطن ستمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار

في ذكرى استقلالها عن روسيا.. واشنطن ستمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار
تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة

تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة
الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023
كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس ...
صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها

صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها
بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي

بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي
مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول

مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول
«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف

«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف
عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر

عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر
حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية

حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية
صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»

صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»

الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه

تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها

بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها
ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق

ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق
النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة

النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
تعديل المشهد الختامي للجزء الجديد من «مينينز» في الصين
تعديل المشهد الختامي للجزء الجديد من «مينينز» في الصين
مغني الراب فيتي واب يعترف بتجارته في المخدرات
مغني الراب فيتي واب يعترف بتجارته في المخدرات
«هاوس أوف ذي دراغن» يحقق أفضل انطلاقة لمسلسل على «إتش بي أو»
«هاوس أوف ذي دراغن» يحقق أفضل انطلاقة لمسلسل على «إتش بي أو»
ميغن ماركل تستضيف سيرينا وليامس في أولى حلقات مدونتها الصوتية
ميغن ماركل تستضيف سيرينا وليامس في أولى حلقات مدونتها الصوتية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان...
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة ......
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن...
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً...
القصة الكاملة لـ«المطرب النقاش» حديث الـ«سوشيال ميديا» في مصر
القصة الكاملة لـ«المطرب النقاش» حديث الـ«سوشيال ميديا» في ......
المزيد
«هاوس أوف ذي دراغن» ينتظر منافسة محتدمة من «سيد الخواتم»
«هاوس أوف ذي دراغن» ينتظر منافسة محتدمة من «سيد الخواتم»...
الفرنسية ماريان بورجو: سعيدة بتكريمي في «الإسكندرية السينمائي»
الفرنسية ماريان بورجو: سعيدة بتكريمي في «الإسكندرية ......
تعرف إلى الفائزين بجوائز ملتقى «رؤية لسينما الشباب»
تعرف إلى الفائزين بجوائز ملتقى «رؤية لسينما الشباب»...
ميغن ماركل تستضيف سيرينا وليامس في أولى حلقات مدونتها الصوتية
ميغن ماركل تستضيف سيرينا وليامس في أولى حلقات مدونتها ......
«هاوس أوف ذي دراغن» يحقق أفضل انطلاقة لمسلسل على «إتش بي أو»
«هاوس أوف ذي دراغن» يحقق أفضل انطلاقة لمسلسل على «إتش بي أو»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط