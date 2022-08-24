الفرنسية ماريان بورجو: سعيدة بتكريمي في «الإسكندرية السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت النجمة الفرنسية الكبيرة ماريان بورجو عن سعادتها بتكريمها في مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، وذلك خلال الدورة الثامنة والثلاثين التي تقام في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل، وتحمل اسم النجم محمود حميدة.

وتابعت ماريان، قائلة: «لا أعرف كيف أعبر عن سعادتي بهذا التكريم، وحينما وُجهت لي الدعوة من إدارة المهرجان كنت في غاية السعادة والفخر أنني سأعود إلى الإسكندرية مدينة السحر والجمال التي قمت بزيارتها عندما كنت طفلة بصحبة والدتي، فكانت أيامًا جميلة لا يمكن أن تمحى من الذاكرة»، وفقًا لبيان.

وأضافت بورجو أنها ممتنة لهذا التكريم العظيم وهو تكريم من مصر البلد التي عاشت فيها والدتها لمدة ثلاث سنوات وزارتها مرة واحدة خلالها، موجهة الشكر للمهرجان ولرئيس المهرجان الذي فكر في ظل هذه الظروف العالمية الصعبة أن يتمسك بفكرة تكريم امرأة فرنسية، وبالتالي التكريم له طعم خاص حينما يكون من مصر منارة الفنون والإبداع.

وأشارت ماريان إلى أنها تنتظر هذا اليوم الذي سيكون من أسعد وأجمل أيام حياتها، حيث تتذكر حينما كرمت في الهند فكان التكريم طبيعيًا نظرًا لما قدمته من أعمال في الهند، لكن حينما يكون التكريم من مصر هنا يجب أن تقف وقفة شكر لرئيس المهرجان الذي أبهرها باختياره الذكي والذي جعلها تشعر بالسعادة لدرجة البكاء