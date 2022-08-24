Atwasat

الفرنسية ماريان بورجو: سعيدة بتكريمي في «الإسكندرية السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 02:52 مساء
الفرنسية ماريان بورجو: سعيدة بتكريمي في «الإسكندرية السينمائي»
النجمة الفرنسية ماريان بورجو (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

أعربت النجمة الفرنسية الكبيرة ماريان بورجو عن سعادتها بتكريمها في مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، وذلك خلال الدورة الثامنة والثلاثين التي تقام في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل، وتحمل اسم النجم محمود حميدة.

وتابعت ماريان، قائلة: «لا أعرف كيف أعبر عن سعادتي بهذا التكريم، وحينما وُجهت لي الدعوة من إدارة المهرجان كنت في غاية السعادة والفخر أنني سأعود إلى الإسكندرية مدينة السحر والجمال التي قمت بزيارتها عندما كنت طفلة بصحبة والدتي، فكانت أيامًا جميلة لا يمكن أن تمحى من الذاكرة»، وفقًا لبيان.

وأضافت بورجو أنها ممتنة لهذا التكريم العظيم وهو تكريم من مصر البلد التي عاشت فيها والدتها لمدة ثلاث سنوات وزارتها مرة واحدة خلالها، موجهة الشكر للمهرجان ولرئيس المهرجان الذي فكر في ظل هذه الظروف العالمية الصعبة أن يتمسك بفكرة تكريم امرأة فرنسية، وبالتالي التكريم له طعم خاص حينما يكون من مصر منارة الفنون والإبداع.

وأشارت ماريان إلى أنها تنتظر هذا اليوم الذي سيكون من أسعد وأجمل أيام حياتها، حيث تتذكر حينما كرمت في الهند فكان التكريم طبيعيًا نظرًا لما قدمته من أعمال في الهند، لكن حينما يكون التكريم من مصر هنا يجب أن تقف وقفة شكر لرئيس المهرجان الذي أبهرها باختياره الذكي والذي جعلها تشعر بالسعادة لدرجة البكاء

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيلينسكي في يوم الاستقلال: أوكرانيا ستقاتل «حتى النهاية»

زيلينسكي في يوم الاستقلال: أوكرانيا ستقاتل «حتى النهاية»
في ذكرى استقلالها عن روسيا.. واشنطن ستمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار

في ذكرى استقلالها عن روسيا.. واشنطن ستمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار
تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة

تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة
الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023
كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس ...
صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها

صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها
بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي

بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي
مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول

مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول
«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف

«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف
عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر

عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر
حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية

حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية
صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»

صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»

الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه

تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها

بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها
ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق

ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق
النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة

النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
تعديل المشهد الختامي للجزء الجديد من «مينينز» في الصين
تعديل المشهد الختامي للجزء الجديد من «مينينز» في الصين
مغني الراب فيتي واب يعترف بتجارته في المخدرات
مغني الراب فيتي واب يعترف بتجارته في المخدرات
«هاوس أوف ذي دراغن» يحقق أفضل انطلاقة لمسلسل على «إتش بي أو»
«هاوس أوف ذي دراغن» يحقق أفضل انطلاقة لمسلسل على «إتش بي أو»
ميغن ماركل تستضيف سيرينا وليامس في أولى حلقات مدونتها الصوتية
ميغن ماركل تستضيف سيرينا وليامس في أولى حلقات مدونتها الصوتية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان...
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة ......
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن...
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً...
القصة الكاملة لـ«المطرب النقاش» حديث الـ«سوشيال ميديا» في مصر
القصة الكاملة لـ«المطرب النقاش» حديث الـ«سوشيال ميديا» في ......
المزيد
«هاوس أوف ذي دراغن» ينتظر منافسة محتدمة من «سيد الخواتم»
«هاوس أوف ذي دراغن» ينتظر منافسة محتدمة من «سيد الخواتم»...
الفرنسية ماريان بورجو: سعيدة بتكريمي في «الإسكندرية السينمائي»
الفرنسية ماريان بورجو: سعيدة بتكريمي في «الإسكندرية ......
تعرف إلى الفائزين بجوائز ملتقى «رؤية لسينما الشباب»
تعرف إلى الفائزين بجوائز ملتقى «رؤية لسينما الشباب»...
ميغن ماركل تستضيف سيرينا وليامس في أولى حلقات مدونتها الصوتية
ميغن ماركل تستضيف سيرينا وليامس في أولى حلقات مدونتها ......
«هاوس أوف ذي دراغن» يحقق أفضل انطلاقة لمسلسل على «إتش بي أو»
«هاوس أوف ذي دراغن» يحقق أفضل انطلاقة لمسلسل على «إتش بي أو»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط