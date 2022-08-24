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تعرف إلى الفائزين بجوائز ملتقى «رؤية لسينما الشباب»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 01:20 مساء
تعرف إلى الفائزين بجوائز ملتقى «رؤية لسينما الشباب»
من ختام ملتقى «رؤية لسينما الشباب» (خاص لـ بوابة الوسط)
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اختُتمت، مساء الثلاثاء، فعاليات ملتقى «رؤية لسينما الشباب» في دورته الرابعة الذي يقيمه المركز القومي للسينما في مصر، برئاسة السيناريست زينب عزيز بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافي برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب والذي أُقيم على مدار أربعة أيام.

وأشادت لجنة التحكيم بالأفلام المشاركة بالملتقى حيث واجهوا صعوبة شديدة في انتقاء الأفلام الفائزة خاصة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة حتى 30 دقيقة، والتي تميزت بجودة أفلامها مما صعب مهمتهم في الاختيار.

ومن جانبها وجهت السيناريست زينب عزيز الشكر لجميع المشاركين بالملتقى على مجهودهم للخروج بدورة تليق بدور المركز القومي للسينما في دعم شباب السينمائيين، وقامت بعد ذلك بتسليم الجوائز لمخرجي الأفلام الفائزة، حيث جاءت الجوائز كالتالي:

أولا في مسابقة الأفلام التسجيلية، حصل فيلم «درامز» للمخرجة ناهد نصر على تنويه خاص، وفاز بأفضل فيلم «باب الدنيا» للمخرج عبدالرحمن محمود، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة تحت 10 ق فقد حصل فيلم «بوكو وياسمين» إخراج كوثر يونس على تنويه خاص، أما فيلم «آخر يوم» إخراج أحمد دحروج، فلقد حصل على جائزة أفضل فيلم، وفي مسابقة الأفلام الروائية تحت 30 ق فقد حصل فيلم «الوجوه السعيدة» للمخرج عمرو الحلواني على تنويه خاص، أما فيلم «ما لا نعرفه عن مريم» للمخرج مراد مصطفى فلقد فاز بجائزة أفضل فيلم.
حضر في حفل الختام، السيناريست زينب عزيز وأعضاء لجنة تحكيم الملتقى، الناقد أحمد شوقي والمخرج محمد حماد والفنانة هبة عبدالغني، كما حضر الحفل الفنان كريم قاسم والسفير محمد عريقات من فلسطين، والفنانة الأردنية أريج دبابنه، والفنانة وفاء الحكيم، والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان «شرم الشيخ لمسرح الشباب» وعدد من الفنانين والسينمائيين.

وجرى خلال الحفل عرض الفيلم القصير «خط في دائرة» إخراج محسن عبدالغني وبطولة كريم قاسم.

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ومن جانبها، عبرت مديرة الملتقى صفاء مراد عن سعادتها بالجمهور الكبير الذي كان حريصا على مشاهدة الأفلام المشاركة، وبالإشادة ببرمجة الأفلام وتنوعها، كما وجهت الشكر لأعضاء لجنة اختيار الأفلام وكذلك لأعضاء لجنة التحكيم لمجهودهم ولتعاونهم معنا طوال فترة الملتقى.

يشار إلى أن الملتقى تضمن ثلاث مسابقات، وهي: مسابقة الأفلام التسجيلية ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة تحت 10 دقائق، بجانب مسابقة الأفلام الروائية القصيرة تحت 30 دقيقة.

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