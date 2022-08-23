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مغني الراب فيتي واب يعترف بتجارته في المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 02:35 مساء
مغني الراب فيتي واب يعترف بتجارته في المخدرات
مغني الراب الأميركي فيتي واب خلال احتفال توزيع جوائز «إم تي في» الموسيقية في لوس أنجليس، 12 أبريل 2015 (أ ف ب)
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أقر مغني الراب الأميركي فيتي واب، الإثنين، أمام القضاء الفدرالي بالمشاركة في الاتجار بالمخدرات، وأبقي موقوفا بانتظار الحكم عليه بالسجن.

ويُلاحق المغني البالغ 31 عاما (واسمه الحقيقي ويليام جونيور ماكسويل 2) منذ نهاية أكتوبر أمام القضاء بالقرب من نيويورك بتهمة المشاركة في الاتجار على نطاق واسع بالمخدرات، وفق «فرانس برس».

واعترف المغني الذي اكتسب شهرة عالمية منذ أغنيته «تراب كوين» العام 2015 أمام محكمة سنترال إيسليب الفدرالية في لونغ آيلند بأنه مذنب بالمشاركة في توزيع الكوكايين وحيازته.

ووجهت هيئة محلفين كبرى (تشارك في التحقيق وفي القرار الاتهامي) هذه التهم إلى المغني الذي أقرّ بذنبه لتجنب المحاكمة، وفقا لما يتيحه قانون أصول المحاكمات الجزائية الأميركي.

وبذلك يواجه فيتي واب حكما بالسجن خمس سنوات على الأقل بدلا من احتمال معاقبته بالسجن مدى الحياة في حال دانته المحكمة بكل التهم الموجهة إليه.

مادة أفيونية
ولم يطلب فيتي واب تخليته بكفالة وسيبقى تاليا قيد التوقيف حتى النطق بالحكم عليه بالسجن، بحسب الأصول المتبعة في النظام القضائي الفدرالي الأميركي.

وأوقف مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) فيتي واب في 28 أكتوبر الفائت بلونغ آيلند في موقع مهرجان كان من المقرر أن يغني فيه.

ووجهت إلى مغني الراب وخمسة أفراد آخرين تهم نقل أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات وتوزيعها وبيعها في لونغ آيلند ونيوجيرسي من يونيو 2019 إلى يونيو 2020، بينها كميات من الهيرويين والفنتانيل، وهو مادة أفيونية صناعية شديدة المفعول.

وضبطت الشرطة بنتيجة مداهمات نفذتها نحو مليون ونصف مليون دولار نقدا، و16 كيلوغراما من الكوكايين، وكيلوغرامين من الهيرويين، وعددا كبيرا من حبوب الفنتانيل، إضافة إلى أسلحة.

وسبق للشرطة أن أوقفت فيتي واب العام 2019 بتهمة الاعتداء على ثلاثة موظفين في فندق. كذلك وجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول العام 2017.

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