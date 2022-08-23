تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى عدد من المشاهير بينهم كيم كارداشيان وسيلفستر ستالون تنبيهات في شأن عدم التزامهم القيود المفروضة على استهلاك المياه بسبب الجفاف المستمر في كاليفورنيا، بحسب ما كشفت جريدة «لوس أنجليس تايمز»، الإثنين.

وتطبق السلطات هذه القيود في عدد من مناطق جنوب كاليفورنيا، من بينها حيا كالاباساس وهيدن هيلز الغنيان، وفق «فرانس برس».

إلا أن أكثر من ألفَين من سكان هاتين المنطقتين حيث تكثر المساحات العشبية والحدائق المنزلية وأحواض السباحة العملاقة التابعة لبيوتها الفخمة، يواصلون تجاوز الحد المسموح به للاستهلاك، أحيانا بأشواط.

وأوردت جريدة «لوس أنجليس تايمز» استنادا إلى وثائق رسمية أن نجمتي تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني تلقتا تنبيهات عدة في هذا الشأن في يونيو الماضي.

وتجاوز منزل في هيدن هيلز وأرض مجاورة له تملكهما مؤسسة مرتبطة بكيم كارداشيان الحد المسموح به لاستهلاك المياه بما مجموعه نحو 880 ألف لتر، في حين بلغ تجاوز استهلاك منزل تعود ملكيته إلى كورتني كارداشيان في كالاباساس نحو 380 ألف لتر.

كذلك تجاوز مقر إقامة سيلفستر ستالون في هيدن هيلز الحصة المخصصة له في شهر يونيو بمقدار 870 ألف لتر، أي بزيادة 533 في المئة عن السقف المتاح له.

وتُوقع أولا غرامات تبلغ قيمتها مئات الدولارات على المُلاك المخالفين الذين يكونون غالبا من الأثرياء، لكن العقوبة في حال تكرارهم المخالفة قد تصل إلى خفض كبير لكمية المياه التي تزود بها منازلهم.

صورة مغلوطة

وأشارت الجريدة إلى أن الهيئة المسؤولة عن المياه في منطقة لاس فيرجينيس التي تشمل كالاباساس وهيدن هيلز، ركبت أجهزة للحد من تدفق المياه لنحو 20 عقارا في هذين الحيَين.

ولم يرد حتى الآن ممثل للأختين كارداشيان اتصلت به وكالة «فرانس برس» للحصول على تعليقه.

أما محامي ستالون فقال للجريدة إن مقالها يعطي «صورة مغلوطة عن الوضع» في عقار يضم نحو 500 شجرة ناضجة، مؤكدا أن موكليه بادروا «بشكل وقائي» إلى تركيب نظام ري بالتنقيط وتركوا بعض العشب ييبس.

وبدأ عدد متزايد من سكان جنوب كاليفورنيا يستعيضون عن مساحاتهم العشبية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بنباتات محلية مقاومة أكثر.

وأمل الناطق باسم هيئة المياه في لاس فيرجينيس مايك ماكنوت في أن يكون المشاهير قدوة يحتذى بها في ما يتعلق باحترام الأنظمة. وقال «الناس يسمعونكم، ويشاهدونكم، ويعلقون أهمية على ما تفعلون».