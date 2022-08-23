مطرب راب يحقق حلم طفلة ويرتدي ملابس من رسوماتها

القاهرة - بوابة الوسط

أشعل مغني الراب المصري شهاب أجواء الساحل الشمالي عبر أولى حفلاته الغنائية التي احتضنتها مدينة العلمين الجديدة.

ولفت شهاب أنظار الجمهور بارتدائه ملابس غريبة ومميزة بتصميمها الذي يحوي رسومات طفلة صغيرة عمرها تسع سنوات حرص على تحويل «شخابيطها» إلى واقع حقيقي وتجسيد رسوماتها بشكل تصميم ملابس حقيقي ارتداها طوال الحفل، لتحقيق حلمها في أن تكون مصممة أزياء، وفقا لبيان.

وأمتع شهاب الحضور بتوليفة غنائية من أشهر أغنياته مثل «ستفلي فلوسي» و«مش مسيكب» و«عايز أنام»، مع العرض الحي الأول لمقتطفات من ألبومه الجديد، الذي يسعى لإطلاق أغانيه فرادى خلال موسم الصيف الجاري.

وعبر شهاب عن إعجابه الشديد بإبداع الطفلة في رسم رسومات بسيطة تعبر بها عن إعجابها به وبأغانيه، وكونها أصغر «فان» أو معجب له في مسيرته الفنية، موضحا أنه حرص على رسم البهجة على وجهها عبر تحويل رسوماتها إلى تصميمات حقيقية لملابس يرتديها في حفلاته بمساهمة سامح ويزو ومحمد علي، واختار أن يظهر بها لأول مرة في أولى حفلاته بالساحل الشمالي.

وينشغل شهاب حاليا في وضع لمساته الأخيرة على مشروع أجدد أغنياته المصورة، التي جرى تصويرها بشكل فيديو كليب في الولايات المتحدة الأميركية، وتظهر للنور خلال الشهر المقبل، تمهيدا لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد.

مطرب الراب شهاب (خاص لـ بوابة الوسط)