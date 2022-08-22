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تعرف إلى «خطة مازنجر» قبل طرحه في السينمات الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 04:35 مساء
تعرف إلى «خطة مازنجر» قبل طرحه في السينمات الخميس
بوستر فيلم «خطة مازنجر» (خاص لـ بوابة الوسط)
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ينطلق فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس، وحمدي الميرغني، في دور العرض السينمائي، الخميس، للمنافسة في موسم الصيف السينمائي، حيث جرى الانتهاء من تصوير الفيلم يوليو الماضي وأصبح جاهزا للعرض، على أن يعرض الفيلم تحت تنصيف عمري(+12).

قصة الفيلم تدور في إطار كوميدي اجتماعي، تعتمد أحداثه على حالة النوستالجيا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدي تشويقي، من خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأزق نتيجته الوقوع في ورطة أكبر، وفقا لبيان.

وكشف البرومو والبوسترات الدعائية الخاصة بالأبطال عن وجود شخصيات كارتونية شهيرة تعلق بها الجمهور على مدار السنوات الماضية، حيث ظهر الأبطال وهم بملابس هذه الشخصيات فارتدى حمدي الميرغني شخصية «أفروديت»، ومحمود حافظ في شخصية «مازنجر»، وظهرت ياسمين رئيس في شخصية «فاتن» من نفس المسلسل الكرتوني، وبيومي فؤاد في شخصية «سوبر ماريو»، وظهر الطفل في شخصية «سبايدر مان».

الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم يغنيها المطرب عمر كمال بمشاركة مازن المصري، وتحمل اسم «اليوم يومك» من كلمات منه القيعي، وألحان أحمد طارق يحيي، توزيع هاني محروس، ومقرر طرحها على موقع «يوتيوب»، مساء الإثنين، قبل يومين من انطلاق الفيلم في السينمات.

عمر كمال يغني لـ«خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس

فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وحسام داغر، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى في أولى تجاربه الإنتاجية.

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