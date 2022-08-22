Atwasat

أمجد أبوالعلاء يطلق «ستموت في العشرين» تجاريا في برلين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 03:20 مساء
أمجد أبوالعلاء يطلق «ستموت في العشرين» تجاريا في برلين
أمجد أبو العلاء، يمين، في كواليس تصوير «ستموت في العشرين» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

يسافر المخرج السوداني أمجد أبوالعلاء إلى مدينة برلين الألمانية لحضور بداية العروض التجارية لفيلمه «ستموت في العشرين» هناك، والتي تستمر لمدة شهر مبدئيا قابلة للزيادة.

ويعود بعدها أمجد للقاهرة والخرطوم لمتابعة فيلمه الذي ينتجه «وداعا جوليا» وهو من إخراج محمد كردفاني، ومقرر بدء تصويره في أكتوبر، وفقا لبيان.

وبهذا تنضم ألمانيا لقائمة الدول التي عرضت الفيلم تجاريا، وهي مصر والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والمغرب، والولايات المتحدة الأميركية، وسويسرا، وإنجلترا، وفرنسا. في الوقت نفسه فالفيلم متوفر الآن أيضا على «نتفليكس» الشرق الأوسط، و«أمازون» أميركا وقناة «كريتيريون» الأميركية، وجرى صدوره كـ«دي ڤي دي» في أميركا وإنجلترا، كما يتوفر في «هاولو» الصين و«أبل ستور» (حول العالم)، وHBO أوروبا وقناة «كانال+» في فرنسا، وقناة «ART» (راديو وتلفزيون العرب).

لتتواصل إنجازات الفيلم التي يحققها منذ مشاركته في مهرجان «فينسيا» والتي حصل من خلالها على جائزة «أسد المستقبل»، وجائزة أفضل فيلم أفريقي وجائزة «الجونة الذهبية» و«التانيت الذهبي» وأفضل سيناريو وجائزة الفيبرسي من «أيام قرطاج السينمائية» وتجاوزت جوائزها العشرين جائزة مع تمثيله للسودان في الأوسكار.

تدور أحداث الفيلم حول شاب تعلم والدته من خلال نبوءة أنه سيموت في عامه العشرين فيعيش حياته في قلق وخوف إلى أن يلتقي بمصور سينمائي فتتغير حياته وتنقلب رأسا على عقب.

الفيلم من بطولة مصطفى شحاتة، وإسلام مبارك، وبُنة خالد وطلال عفيفي، وآمال مصطفى، وغيرهم من نجوم السودان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول

محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»

سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»
«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة

«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة
«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها

«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
باشاغا: 3 شركات تابعة للأسرة الحاكمة تسيطر على الأموال

باشاغا: 3 شركات تابعة للأسرة الحاكمة تسيطر على الأموال
الدبيبة: الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص

الدبيبة: الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
نجل عبدالفتاح يونس عن جلسة المصالحة في مصراتة: «لا تمثلنا».. والقضاء هو الفيصل

نجل عبدالفتاح يونس عن جلسة المصالحة في مصراتة: «لا تمثلنا».. والقضاء هو الفيصل
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)

«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني...
نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول

نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد

نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد
كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية

كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية
جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام

جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام
مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي

مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
العراق يستدعي سفيره في الأردن بعد صور جمعته وزوجته مع راغب علامة
العراق يستدعي سفيره في الأردن بعد صور جمعته وزوجته مع راغب علامة
عدنان الشواشي يختتم مهرجان «الحمامات الدولي» بتونس
عدنان الشواشي يختتم مهرجان «الحمامات الدولي» بتونس
الإرث المجهول للسود في السينما الأميركية محور معرض بمتحف الأوسكار
الإرث المجهول للسود في السينما الأميركية محور معرض بمتحف الأوسكار
الياباني «دراغون بول» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
الياباني «دراغون بول» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان...
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» ......
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة ......
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن...
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً...
المزيد
أمجد أبوالعلاء يطلق «ستموت في العشرين» تجاريا في برلين
أمجد أبوالعلاء يطلق «ستموت في العشرين» تجاريا في برلين...
«القاهرة السينمائي» يكرم لبلبة بجائزة الهرم الذهبي
«القاهرة السينمائي» يكرم لبلبة بجائزة الهرم الذهبي...
بدء عمل لجنة اختيار أفلام الدورة التاسعة من «الإسكندرية القصير»
بدء عمل لجنة اختيار أفلام الدورة التاسعة من «الإسكندرية ......
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول...
الياباني «دراغون بول» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
الياباني «دراغون بول» يتصدر شباك التذاكر الأميركي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط