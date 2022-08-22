«القاهرة السينمائي» يكرم لبلبة بجائزة الهرم الذهبي

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، بمنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك خلال فعاليات دورته الـ44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك التكريم تقديرا لمسيرتها المهنية التي انطلقت منذ نعومة أظافرها وامتدت لسنوات قدمت فيها العديد من الأعمال الهامة والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون والاستعراض، وفقا لبيان.

من جانبه، علق الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي»، على ذلك التكريم قائلا إنه تكريم مُستحق لفنانة أفنت عمرها في تقديم عشرات الأعمال السينمائية بكل حب وإخلاص، وبذلت أقصى جهدها ليكون ما تقدمه جديرا بأن يعرض لجمهور عشق ظهورها على الشاشة الساحرة، ورغم عطائها على مدار سنوات حياتها، إلا أنها ما زالت تثري الصناعة بمشاركاتها وما زال لديها الكثير لتقدمه، ولي الشرف أنني شاركتها ذلك المشوار من خلال عدة أعمال جمعتنا سابقا.

أضاف المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، أن لبلبة مكسب حقيقي لكل مخرج، وإضافة لكل عمل تشارك فيه، وذلك لقدرتها الهائلة على تقديم الأدوار بتلقائية شديدة وبمهارة متقنة وبكاريزما مُحببة للجمهور.

فيما عَبرت لبلبة، عن سعادتها بالتكريم حيث قالت إنه رغم تكريمها في العديد من المحافل الدولية والمحلية، إلا تكريم مهرجان القاهرة له طابع خاص بالنسبة لها، حيث وصفته بأنه بمثابة الجوهرة التي تتوج مسيرتها الفنية، وبخلاف كونه أحد المهرجانات الدولية الكبرى، فالوقوف على مسرحه كأحد المُكرمين هو حلم وشرف كبير يتمنى كل فنان مصري أن يناله.

4 بنات وضابط

يشار إلى أن لبلبة، اسمها الحقيقي نينوشكا مانوج كوباليان، وهي تنتمي لنفس عائلة الفنانتين فيروز، ونيللي، التي كُرمت من قِبل المهرجان بالجائزة نفسها العام الماضي في دورته الـ43.

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ولعل الجينات الفنية التي منحها الله لعائلة لبلبة، كانت سببا في نجاحها، حيث برعت في التمثيل والغناء والاستعراض وتميزت بموهبة فريدة ظهرت ملامحها منذ أن دخلت المجال الفني كطفلة بعمر خمس سنوات، حيث شاركت في عديد الأعمال السينمائية من بينها «حبيبتي سوسو» لنيازي مصطفى العام 1951، و«البيت السعيد» لحسين صدقي في 1952، و«يا ظالمني» لإبراهيم عمارة 1954، وفي العام نفسه شاركت في فيلم «أربع بنات وضابط» الذي ألفه وأخرجه الفنان الكبير الراحل أنور وجدي، والذي تصدرت أفيشه باعتبارها إحدى بطلاته بجانب كل من أنور وجدي، والفنانات نعيمة عاكف، ورجاء يوسف، وعواطف يوسف، كما شاركت أيضا العام 1955 في فيلم «الحبيب المجهول» لحسن الصيفي، الذي تعاونت معه مرة أخرى من خلال فيلمي «النغم الحزين» 1960، و«قاضي الغرام» 1962.

تعد لبلبة من الفنانين القلائل الذين وثقت شاشة السينما تطور ملامحهم عاما بعد عام، فبعد أن أَلف الجمهور وجهها طيلة فترة طفولتها، شهد أيضا مرحلة مراهقتها وشبابها، حيث شاركت العام 1964 في فيلم «نمر التلامذة» لعيسى كرامة، و«إجازة بالعافية» لنجدي حافظ، «آخر العنقود» لزهير بكير العام 1966.

السبعينيات

استمرت لبلبة في نشاطها السينمائي، بل وازداد كثافة العام 1973، حيث شاركت في 4 أفلام هي «الشياطين في أجازة» و«البنات والمرسيدس» لحسام الدين مصطفى، «شيء من الحب» لأحمد فؤاد، و«السكرية» لحسن الإمام، والمأخوذ عن قصة الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ، والذي يعد أيضا أحد أهم أفلام السينما المصرية.

في الفترة نفسها –السبعينيات- جسدت عديد الأدوار، وكان لها العديد من الأعمال الناجحة الشهيرة بمشاركة الفنان الكبير عادل إمام، أبرزها «البعض يذهب للمأذون مرتين» 1978، و«خلي بالك من جيرانك» 1979، و«عصابة حمادة وتوتو» 1982، وجميعهم للمخرج محمد عبد العزيز، إضافة لفيلم «احترس من الخط» لسمير سيف 1984.

كما شاركت عديد الفنانين الكبار أعمال أخرى من بينهم سمير غانم، هذا بخلاف مشاركتها الفنانين محمد صبحي وأحمد زكي ونور الشريف في أعمالهم، والأخير شاركته «ليلة ساخنة»، وحصلت بفضل ذلك الفيلم على جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس كأحسن ممثلة عن دورها فيه.

ويعد العام 1999 عام التجارب المميزة في مشوارها الفني، إذ قدمت فيلم «جنة الشياطين» للمخرج أسامة فوزي، كما شاركت أيضا في فيلم «الآخر» للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين.

في الألفينات، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية الهامة من بينها «معالي الوزير» لسمير سيف 2002، وفي نفس العام «النعامة والطاووس» لمحمد صلاح أبوسيف، وغيرها الكثير.

صاحب السعادة

هذا بخلاف مشاركتها البطولة لعدد من النجوم الشباب خلال هذه الفترة من بينهم محمد هنيدي ومحمد سعد ومحمد إمام وحسن الرداد وحورية فرغلي وكريم عبد العزيز، ويعد فيلم «كازابلانكا» الذي جرى إنتاجه العام 2019، هو آخر الأعمال السينمائية التي عرضت لها حتى الآن.

بدأت لبلبة فصلا جديدا في مشوارها الفني بفضل الفنان عادل إمام، الذي شجعها على اقتحام مجال التمثيل التلفزيوني العام 2014، من خلال مسلسل «صاحب السعادة» للمخرج رامي إمام، الذي قدمت معه أيضا مسلسل «مأمون وشركاه» في 2016، هذا بخلاف تعاونها مع المخرج مجدي الهواري من خلال عملين هما «الشارع اللي ورانا» 2018، و«دايما عامر»، الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2022.

وكان الجمهور محظوظا أيضا بتقديمها للعديد من الأغاني والمونولوجات التي اشتهرت فيها بتقليد الفنانين والشخصيات البارزة، وبلغ عدد هذه الأغاني ما يزيد على 200 أغنية.

من ناحية أخرى، شاركت لبلبة، كعضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات دولية من بينها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.