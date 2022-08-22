Atwasat

بدء عمل لجنة اختيار أفلام الدورة التاسعة من «الإسكندرية القصير»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 01:07 مساء
بدء عمل لجنة اختيار أفلام الدورة التاسعة من «الإسكندرية القصير»
موني محمود، ثالث يمين، مع لجنة اختيار أفلام «الإسكندرية القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

اجتمع المخرج موني محمود المدير الفني لمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» بلجنة اختيار الأفلام للوقوف على آخر مستجدات العمل للدورة التاسعة.

ووجه موني الشكر للجنة نيابة عن إدارة المهرجان، وأوصى بضرورة العمل بشكل مكثف لاستيعاب عدد الأفلام المتقدمة، وتطوير آليات اختيار الأفلام المشاركة ومعاييرها، بعدما تحول المهرجان للصفة الدولية وحققت دورته الماضية نجاحا لافتا، وفقا لبيان.

وتتكون اللجنة من الناقد محمد أحمد، الناقد والروائي محمد كَسبر، والممثلة والمخرجة والناقدة إصرار الشريف، والناقد والباحث دانيال تانليان، والروائية والناقدة مي قاسم، والمخرجة نهى بظاظو.

ومن المنتظر أن تحظى الدورة التاسعة للمهرجان والثانية له دوليا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا ضخما، منطلقا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتنشد إدارة المهرجان من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مزيدا من الدعم، بعدما حظيت جهود المهرجان بتقدير قيادات الوزارة خلال دوراته الماضية، وعزز الحراك الفني بين أبناء المحافظة، وساهم في تقديم صورة مشرفة لصناعة المهرجانات المصرية بوجه عام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول

محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»

سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»
«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة

«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة
«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها

«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
باشاغا: 3 شركات تابعة للأسرة الحاكمة تسيطر على الأموال

باشاغا: 3 شركات تابعة للأسرة الحاكمة تسيطر على الأموال
الدبيبة: الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص

الدبيبة: الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
نجل عبدالفتاح يونس عن جلسة المصالحة في مصراتة: «لا تمثلنا».. والقضاء هو الفيصل

نجل عبدالفتاح يونس عن جلسة المصالحة في مصراتة: «لا تمثلنا».. والقضاء هو الفيصل
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)

«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني...
نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول

نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد

نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد
كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية

كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية
جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام

جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام
مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي

مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
العراق يستدعي سفيره في الأردن بعد صور جمعته وزوجته مع راغب علامة
العراق يستدعي سفيره في الأردن بعد صور جمعته وزوجته مع راغب علامة
عدنان الشواشي يختتم مهرجان «الحمامات الدولي» بتونس
عدنان الشواشي يختتم مهرجان «الحمامات الدولي» بتونس
الإرث المجهول للسود في السينما الأميركية محور معرض بمتحف الأوسكار
الإرث المجهول للسود في السينما الأميركية محور معرض بمتحف الأوسكار
الياباني «دراغون بول» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
الياباني «دراغون بول» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان...
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» ......
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة ......
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن...
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً...
المزيد
أمجد أبوالعلاء يطلق «ستموت في العشرين» تجاريا في برلين
أمجد أبوالعلاء يطلق «ستموت في العشرين» تجاريا في برلين...
«القاهرة السينمائي» يكرم لبلبة بجائزة الهرم الذهبي
«القاهرة السينمائي» يكرم لبلبة بجائزة الهرم الذهبي...
بدء عمل لجنة اختيار أفلام الدورة التاسعة من «الإسكندرية القصير»
بدء عمل لجنة اختيار أفلام الدورة التاسعة من «الإسكندرية ......
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول...
الياباني «دراغون بول» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
الياباني «دراغون بول» يتصدر شباك التذاكر الأميركي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط