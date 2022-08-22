بدء عمل لجنة اختيار أفلام الدورة التاسعة من «الإسكندرية القصير»

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع المخرج موني محمود المدير الفني لمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» بلجنة اختيار الأفلام للوقوف على آخر مستجدات العمل للدورة التاسعة.

ووجه موني الشكر للجنة نيابة عن إدارة المهرجان، وأوصى بضرورة العمل بشكل مكثف لاستيعاب عدد الأفلام المتقدمة، وتطوير آليات اختيار الأفلام المشاركة ومعاييرها، بعدما تحول المهرجان للصفة الدولية وحققت دورته الماضية نجاحا لافتا، وفقا لبيان.

وتتكون اللجنة من الناقد محمد أحمد، الناقد والروائي محمد كَسبر، والممثلة والمخرجة والناقدة إصرار الشريف، والناقد والباحث دانيال تانليان، والروائية والناقدة مي قاسم، والمخرجة نهى بظاظو.

ومن المنتظر أن تحظى الدورة التاسعة للمهرجان والثانية له دوليا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا ضخما، منطلقا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتنشد إدارة المهرجان من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مزيدا من الدعم، بعدما حظيت جهود المهرجان بتقدير قيادات الوزارة خلال دوراته الماضية، وعزز الحراك الفني بين أبناء المحافظة، وساهم في تقديم صورة مشرفة لصناعة المهرجانات المصرية بوجه عام.