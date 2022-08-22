Atwasat

محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 12:01 مساء
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
الملك الراحل محمد إدريس السنوسي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

استنكر الإعلامي محمود شمام رئيس مؤسسة «الوسط» للإعلام، منتج مسلسل «الملك إدريس»، محاولة «احتكار هذه الشخصية والوصاية على موروثها السياسي الكبير»، مشيرا إلى «الضجة» التي أُثيرت حول العمل، الذي لم يرَ النور بعد.

وقال شمام عبر صفحته في «فيسبوك»، الأحد، إن «الضجة التي أُثيرت حول مسلسل إدريس السنوسي بعضها بحسن نية وبعضها (مفتعل).

وأوضح: «لقد أعلنت الوسط منذ أكثر من سنتين مشروعها واسم الممثل الأول، وبدأت لجنة تاريخية على رأسها الأستاذ سالم الكبتي في صياغة التسلسل التاريخي للأحداث المتعلقة بالسيرة التاريخية للملك الراحل، وأدى تفاقم جائحة كوفيد-19 إلى تأجيل كتابة السيناريو النهائي».

- جمال سليمان يكشف استعداداته لتجسيد شخصية الملك السنوسي

وأكد رئيس مؤسسة «الوسط» منتج المسلسل أن «السيناريو لم ينتهِ ولم يطلع عليه أحد حتى الآن غير العاملين عليه، وبالتالي كل (الشحن والادعاء بأن المسلسل يهدف إلى الإساءة للملك الراحل أو للحركة السنوسية هو افتراء واضح، ومحاولات للتضليل والحيلولة دون ظهور هذا المسلسل لأسباب نجهلها».

وكشف شمام أنه «لن يصور مشهدا واحدا في المسلسل دون استشارة وموافقة أهم المؤرخين الليبيين، الذين كتبوا عن سيرة الملك الراحل، ودون استشارة كبار الأسرة السنوسية الكريمة ودون نشر المراجع والوثائق التي اعتمد عليها السيناريو على الملأ».

وحول طبيعة العمل قال: «هناك من لا يفرق بين الدراما التاريخية، وبين العمل الوثائقي؛ وبالتالي المسلسل وهو يسرد التاريخ ولكن ليس بشكل سردي.. المسلسل موجه للسوق العربية بما فيها السوق الليبية ولغته العربية البيضاء مع الحفاظ على اللهجة الليبية في بعض الحوار».

دراما تاريخية
وتحدث رئيس مؤسسة «الوسط» عن وجود اتصالات أولية مع القنوات والمنصات للعرض والتسويق، ووصفها بـ«المبشرة»، وستسهم في تمويل المسلسلات.

واختتم شمام بقوله: «بقت كلمة أخيرة وهي أن الملك إدريس رحمه الله شخصية سياسية اعتبارية، وعاشت مساحة زمنية واسعة حفلت بالحوادث التاريخية الضخمة المتقاطعة مع أبعاد دولية وإقليمية، منذ أن ودع والده العظيم السيد المهدي، ورافق عمه المجاهد الكبير أحمد الشريف في معاركه مع القوى الدولية الكبرى، وحتى تسلمه راية الكفاح من أجل ليبيا، وإن إي محاولة لاحتكار هذه الشخصية والوصاية على موروثها السياسي الكبير هو أمر غير عملي، ناهيك أنه غير مقبول.. وفقنا الله في إكمال هذا العمل الكبير وهو دين في رقبة جيل الاستقلال».

الإعلامي محمود شمام، 28 نوفمبر 2021 (بوابة الوسط)
الإعلامي محمود شمام، 28 نوفمبر 2021 (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول

محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»

سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»
«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة

«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة
«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها

«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
باشاغا: 3 شركات تابعة للأسرة الحاكمة تسيطر على الأموال

باشاغا: 3 شركات تابعة للأسرة الحاكمة تسيطر على الأموال
الدبيبة: الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص

الدبيبة: الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
نجل عبدالفتاح يونس عن جلسة المصالحة في مصراتة: «لا تمثلنا».. والقضاء هو الفيصل

نجل عبدالفتاح يونس عن جلسة المصالحة في مصراتة: «لا تمثلنا».. والقضاء هو الفيصل
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)

«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني...
نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول

نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد

نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد
كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية

كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية
جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام

جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام
مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي

مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
العراق يستدعي سفيره في الأردن بعد صور جمعته وزوجته مع راغب علامة
العراق يستدعي سفيره في الأردن بعد صور جمعته وزوجته مع راغب علامة
عدنان الشواشي يختتم مهرجان «الحمامات الدولي» بتونس
عدنان الشواشي يختتم مهرجان «الحمامات الدولي» بتونس
الإرث المجهول للسود في السينما الأميركية محور معرض بمتحف الأوسكار
الإرث المجهول للسود في السينما الأميركية محور معرض بمتحف الأوسكار
الياباني «دراغون بول» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
الياباني «دراغون بول» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان...
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» ......
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة ......
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن...
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً...
المزيد
أمجد أبوالعلاء يطلق «ستموت في العشرين» تجاريا في برلين
أمجد أبوالعلاء يطلق «ستموت في العشرين» تجاريا في برلين...
«القاهرة السينمائي» يكرم لبلبة بجائزة الهرم الذهبي
«القاهرة السينمائي» يكرم لبلبة بجائزة الهرم الذهبي...
بدء عمل لجنة اختيار أفلام الدورة التاسعة من «الإسكندرية القصير»
بدء عمل لجنة اختيار أفلام الدورة التاسعة من «الإسكندرية ......
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول...
الياباني «دراغون بول» يتصدر شباك التذاكر الأميركي
الياباني «دراغون بول» يتصدر شباك التذاكر الأميركي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط