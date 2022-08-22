محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول

القاهرة - بوابة الوسط

استنكر الإعلامي محمود شمام رئيس مؤسسة «الوسط» للإعلام، منتج مسلسل «الملك إدريس»، محاولة «احتكار هذه الشخصية والوصاية على موروثها السياسي الكبير»، مشيرا إلى «الضجة» التي أُثيرت حول العمل، الذي لم يرَ النور بعد.

وقال شمام عبر صفحته في «فيسبوك»، الأحد، إن «الضجة التي أُثيرت حول مسلسل إدريس السنوسي بعضها بحسن نية وبعضها (مفتعل).

وأوضح: «لقد أعلنت الوسط منذ أكثر من سنتين مشروعها واسم الممثل الأول، وبدأت لجنة تاريخية على رأسها الأستاذ سالم الكبتي في صياغة التسلسل التاريخي للأحداث المتعلقة بالسيرة التاريخية للملك الراحل، وأدى تفاقم جائحة كوفيد-19 إلى تأجيل كتابة السيناريو النهائي».

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وأكد رئيس مؤسسة «الوسط» منتج المسلسل أن «السيناريو لم ينتهِ ولم يطلع عليه أحد حتى الآن غير العاملين عليه، وبالتالي كل (الشحن والادعاء بأن المسلسل يهدف إلى الإساءة للملك الراحل أو للحركة السنوسية هو افتراء واضح، ومحاولات للتضليل والحيلولة دون ظهور هذا المسلسل لأسباب نجهلها».

وكشف شمام أنه «لن يصور مشهدا واحدا في المسلسل دون استشارة وموافقة أهم المؤرخين الليبيين، الذين كتبوا عن سيرة الملك الراحل، ودون استشارة كبار الأسرة السنوسية الكريمة ودون نشر المراجع والوثائق التي اعتمد عليها السيناريو على الملأ».

وحول طبيعة العمل قال: «هناك من لا يفرق بين الدراما التاريخية، وبين العمل الوثائقي؛ وبالتالي المسلسل وهو يسرد التاريخ ولكن ليس بشكل سردي.. المسلسل موجه للسوق العربية بما فيها السوق الليبية ولغته العربية البيضاء مع الحفاظ على اللهجة الليبية في بعض الحوار».

دراما تاريخية

وتحدث رئيس مؤسسة «الوسط» عن وجود اتصالات أولية مع القنوات والمنصات للعرض والتسويق، ووصفها بـ«المبشرة»، وستسهم في تمويل المسلسلات.

واختتم شمام بقوله: «بقت كلمة أخيرة وهي أن الملك إدريس رحمه الله شخصية سياسية اعتبارية، وعاشت مساحة زمنية واسعة حفلت بالحوادث التاريخية الضخمة المتقاطعة مع أبعاد دولية وإقليمية، منذ أن ودع والده العظيم السيد المهدي، ورافق عمه المجاهد الكبير أحمد الشريف في معاركه مع القوى الدولية الكبرى، وحتى تسلمه راية الكفاح من أجل ليبيا، وإن إي محاولة لاحتكار هذه الشخصية والوصاية على موروثها السياسي الكبير هو أمر غير عملي، ناهيك أنه غير مقبول.. وفقنا الله في إكمال هذا العمل الكبير وهو دين في رقبة جيل الاستقلال».

الإعلامي محمود شمام، 28 نوفمبر 2021 (بوابة الوسط)