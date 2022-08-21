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عدنان الشواشي يختتم مهرجان «الحمامات الدولي» بتونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 03:33 مساء
عدنان الشواشي يختتم مهرجان «الحمامات الدولي» بتونس
من الحفل الختامي لمهرجان «الحمامات الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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بعبق الفن التونسي الخالص وبروح الحنين للزمن الذهبي للأغنية التونسية، اختتمت، الجمعة، فعاليات الدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي» بعرض «الحمامات تغني عدنان» للفنان عدنان الشواشي.

هذا العرض الختامي الذي أرادته الهيئة المديرة للمهرجان سهرة تكريمية للأغنية التونسية من خلال استضافة قامة في عالم الطرب وحامل وسام مسيرة إبداعية ساهمت في إشعاع الفن التونسي، عدنان الشواشي اعتلى ركح مسرح الحمامات في آخر سهرات المهرجان صحبة فرقة الوطن العربي للموسيقى بقيادة الأستاذ عبدالرحمن العيادي، وفقا لبيان.

واختار الشواشي في هذا الحفل تكريم المطرب الشاذلي الحاجي الذي أدى أغنيته الشهيرة التي لاقت رواجا لافتا منذ أواخر التسعينيات إلى اليوم وهي «مازلت صغير».

وفي سياق تصوره النبيل للفن وإيمانه بأهمية تواصل الأجيال بين الفنانين، أهدى عدنان الشواشي في حفله فرصة للمطربة إيمان محمد والموهبة الصاعدة آمنة دمق، لمشاركته أداء عدد من أغانيه مثل «احكيلي عليها» و«عيبك».

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«الحمامات تغني عدنان»، مثّلت سهرة الوفاء والصداقة، والطرب الجميل لفنان مرهف الحس والشعور نسج خيوطا ذهبية في سجل الأغنية التونسية مع الشاعرين الكبيرين حبيب محنوش وجليدي العويني، عدنان الشواشي كما عهده جمهوره بنبرته المميزة وصوته القوي والدافئ وحضوره الأنيق غنى للحمامات «ريحان صدغك أخضر» و«يا أم العيون السود» و«آش جاب رجلي»،.. وغيرها من الأغاني التي أداها في مساحة من الحلم ستحفظها ذاكرة الحمامات في مهرجانها لهذا العام.

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