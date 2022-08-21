8 أفلام تشهد انطلاق ملتقى «رؤية لسينما الشباب»

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى «رؤية لسينما الشباب» مساء السبت، بدار الأوبرا المصرية وسط حضور سينمائي كبير.

وعُرض في الليلة الأولى للملتقى أفلام «ما لا نعرفه عن مريم» إخراج مراد مصطفى، «أوضتين وصالة» إخراج مينا ماهر ميلاد، «آخر يوم» إخراج أحمد دحروج، «سهيلة محلبية» إخراج نفرتاري جمال، «ملك الليل» إخراج أحمد خالد عبدالمنعم، «ميكروباص» إخراج ماجي كمال، «الطريق» إخراج آية عبدالحميد، و«عادة لا أشارك ذلك» إخراج نورا عبدالرحمن، وفقا لبيان.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارتها الناقدة الصحفية فايزة هنداوي، والتي جرى خلالها مناقشة الأفلام التي عرضت مع صناعها والجمهور.

تستمر فعاليات الملتقى على مدار ثلاثة أيام على أن تختتم وتعلن الجوائز، الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف مساء.

يشار إلى أن العروض تقام بالمجان لكل محبي السينما.

من فعاليات اليوم الأول لملتقى «رؤية لسينما الشباب» (خاص لـ بوابة الوسط)