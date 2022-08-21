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احتفال جينيفر لوبيز وبن أفليك بزواجهما للمرة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 12:45 مساء
احتفال جينيفر لوبيز وبن أفليك بزواجهما للمرة الثانية
جنيفر لوبيز وبن أفليك في لوس أنجليس، 8 فبراير 2022 (أ ف ب)
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احتفل الزوجان المشهوران جينيفر لوبيز وبن أفليك، السبت، بزفافهما، للمرة الثانية خلال شهر، داخل دارة فخمة يملكها نجم فيلم «غودويل هانتينغ»، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وتزوج النجمان في لاس فيغاس بمنتصف يوليو، لكنهما كرّسا زواجهما رسميا مجددا، السبت، هذه المرة أمام الأصدقاء والعائلة في مجمع يملكه أفليك بمساحة تبلغ 35 هكتارا على الواجهة البحرية في ولاية جورجيا جنوب شرق الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وذكرت مجلة «بيبل» أن من بين مشاهير هوليوود الذين حضروا الاحتفالات التي استمرت ثلاثة أيام، مات ديمون صديق أفليك، والمخرج كيفن سميث.

وارتدى الضيوف ملابس بيضاء بالكامل، بينما ارتدت لوبيز فستانا من تصميم رالف لورين مصنوعا في إيطاليا، بحسب قناة فوكس نيوز.

وكانت لوبيز وهي أيضا سيدة أعمال ولديها مجموعة مستحضرات تجميل وعطور تحمل اسمها، أعلنت في أبريل خطوبتها من الممثل في فيديو قصير.

علاقة متجددة
والتقت جينيفر لوبيز وبن أفليك العام 2002 خلال تصوير فيلم «جيلي»، وتابع مصورو الباباراتزي علاقة هذا الثنائي الشهير في هوليوود. وأرجئ زواجهما الذي كان مقررا في 2003 قبل إعلان انفصالهما العام 2004.

زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك

جنيفر لوبيز وبن أفليك مخطوبان للمرة الثانية

وتحدثت لوبيز عن علاقتها المتجددة مع أفليك في مقابلة مع مجلة «بيبول» في فبراير، قائلة «إنها قصة حب جميلة حصلت على فرصة ثانية».

وأصبح النجمان «لا ينفصلان» منذ ارتباطهما مجددا واشتريا منزلا في بيفرلي هيلز كما أفاد موقع «تي إم زي».

وتزوجت جينيفر لوبيز ثلاث مرات، وكان المغني مارك أنتوني من بين أزواجها وأنجبت منه توأمين هما ماكس وإيميه.

أما أفليك فكان متزوجا من الممثلة جينيفر غارنر التي أنجب منها فايوليت وسيرافينا وسامويل.

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