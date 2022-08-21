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«جماليات انطباعية» في ندوة نقدية بدار الفنون

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الأحد 21 أغسطس 2022, 11:24 صباحا
«جماليات انطباعية» في ندوة نقدية بدار الفنون
الصحفية سالمة المدني، يمين (بوابة الوسط)
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نظمت الجمعية الليبية للفنون التشكيلية بدار الفنون، السبت، ندوة نقدية إدارتها الصحفية سالمة المدني حول معرض «جماليات انطباعية» للفنانين الدكتور صلاح غيث والدكتور محمد مليطان.

وقدم كل من الفنانين علي انبيه ونادية العابد، ورقات نقدية تشخص أعمال الفنانين في الأبعاد الفنية والنفسية والفكرية.

ورصد انبيه مقاربته التحليلية بناء على أهمية الفن في المجتمع ودوره الفاعل في رصف الخيال البشري وتوجيهه إلى مسألة الانتقاء والاختيار لما يجمع بين مفردات الجمال والتطور.

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وتوقفت العابد عند حدود التجربتين فتقول عن أعمال الفنان صلاح غيث «تشعر أنه يهتم بالفولكلور الشعبي كأسلوب ورؤية للتعبير يستقيها من بانوراما الحياة وكأنه يدخل البيوت ويرصد الأفراح ومظاهر الحياة في أجواء تصويرية وبشفافية جمالية آنية كمدخل للمضمون الإنساني».

فيما ترى وراء ألوان لوحات مليطان سرًا خفيًا ليس كونها أعمالًا عرضت وكفى، بل تداخلت مع أرواح الحاضرين ونزعت اهتمامهم طوعا.

جمال العلاقات
وأضافت أن الجمالية ليست في الطبيعة بحد ذاتها أو الواقع المنقول بل في تلك العلاقات التي طرحها الفنان فيها من توازن مريح في التأليف العام للعمل سواء بين جزء منها وآخر أو في أحجامها.

وكرم خلال الندوة عدد من الفنانين والصحفيين والإعلاميين الذين أسهموا في إنجاح المعرض والتعريف به للجمهور.

الفنان التشكيلي على انبيه (بوابة الوسط)
الفنان التشكيلي على انبيه (بوابة الوسط)
الفنانة التشكيلية ناديه العابد (بوابة الوسط)
الفنانة التشكيلية ناديه العابد (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن ندوة نقدية حول معرض «جماليات انطباعية» (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن ندوة نقدية حول معرض «جماليات انطباعية» (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن ندوة نقدية حول معرض «جماليات انطباعية» (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن ندوة نقدية حول معرض «جماليات انطباعية» (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن ندوة نقدية حول معرض «جماليات انطباعية» (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن ندوة نقدية حول معرض «جماليات انطباعية» (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن ندوة نقدية حول معرض «جماليات انطباعية» (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن ندوة نقدية حول معرض «جماليات انطباعية» (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن ندوة نقدية حول معرض «جماليات انطباعية» (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن ندوة نقدية حول معرض «جماليات انطباعية» (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن ندوة نقدية حول معرض «جماليات انطباعية» (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن ندوة نقدية حول معرض «جماليات انطباعية» (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن ندوة نقدية حول معرض «جماليات انطباعية» (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تحتضن ندوة نقدية حول معرض «جماليات انطباعية» (بوابة الوسط)
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