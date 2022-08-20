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تشييع الرسام الفرنسي جان جاك سمبيه إلى مثواه الأخير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 02:52 مساء
تشييع الرسام الفرنسي جان جاك سمبيه إلى مثواه الأخير
من مراسم تشييع الرسام الفرنسي جان جاك سمبيه في كنيسة سان جيرمان دي بريه في باريس في 19 أعسطس 2022 (أ ف ب)
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شيّع 300 شخص في باريس، الجمعة، جثمان الرسّام الفرنسي جان جاك سمبيه، الذي رسم البسمة على وجوه الجميع، من خلال مغامرات «لو بوتي نيكولا».

وخلال مراسم التشييع، قالت آن غوسيني، كريمة صديقه وشريكه في مغامرات «لو بوتي نيكولا» رينيه عوسيني إن«جان جاك سمبيه رسم البسمة على وجوه الجميع»، وفق «فرانس برس»

توفي سمبيه في 11 أغسطس الجاري عن 89 عامًا في مقر عطلاته بالقرب من مدينة طفولته بوردو في جنوب غرب فرنسا.

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وطبع سمبيه الذي اشتهر بتجسيده رسمًا مغامرات «لو بوتي نيكولا» وبأعماله الكاريكاتورية الصحفية، أجيالا من القراء.

وفي رصيد سمبيه منذ خمسينيات القرن العشرين رسوم فكاهية في مجلات «ذي نيويوركر» و«باري ماتش» و«إكسبرس»، وكان من أبرز الرسامين الذين تعاملت معهم «ذي نيويوركر»، إذ تولى رسم نحو مئة من غلافات المجلة بين 1978 و2019.

ومنذ إصداره مع رينيه غوسيني «لو بوتي نيكولا» العام 1959، واظب سمبيه على إصدار مجلّد واحد تقريبًا سنوياً.

وقالت آن غوسيني خلال الجنازة في كنيسة سان جيرمان دي بريه «ابتكرتما لو بوتي نيكولا، وجعلتما كل الطفولات تبتسم. واليوم التقيتما مجددًا، وأنا واثقة من أنكما تضحكان معاً». ووري سمبيه في ثرى مدافن مونبارناس الباريسية.

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