الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك

القاهرة - بوابة الوسط

بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للتصوير (19 أغسطس)، كتب المصور الدكتور الطاهر الثابت مقالا، يحوي عددا من النصائح للمواهب والمصورين الليبيين الجدد، ومن لديهم رغبة في خوض مجال التصوير الماكرو للحشرات خصوصا، تحفيزا لهم لدخول هذا المجال الرائع والإبداع والتألق فيه، وإلى نص المقال التحفيزي:

هواية التصوير الفوتوغرافي لماكرو الحشرات (Insect Macro Photography) هواية رائعة جدا ومجال حديث أصبح له إقبال كبير، ومن السهل جدا تحفيزك للبدء في هذه الهواية الرائعة، بمجرد رؤيتك لأعمال مصورين ماكرو كبار مثل توماس شاهان (Thomas Shahan) أو ليون باز (Leon Bass) تلك الصور ستعطيك حافزًا قويًا فتمسك الكاميرا وتذهب لحديقة البيت لالتقاط لقطات رائعة.

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ولكن يمضي الوقت الطويل والأيام وأنت تصور وتحاول مرة وأخرى ولكن الصور ليست بروعة وجمال صور هولاء المصورين الذين رأيت أعمالهم، وتسأل نفسك مرارا وتكرارا لماذا صوري سيئة جدا ولماذا يحدث هذا معي، فتشعر بالإحباط الشديد وتقل لديك الرغبة في التصوير وتبتعد عن الكاميرا وتنتقل لعمل آخر غير محبط، فقد يصل بك الإحباط أن تلعن الوقت الذي فكرت واشتريت كاميرا بمثل ذلك السعر.

لا ياصديقي، الأمر ليس بتلك البساطة في التصوير الماكرو للحشرات، فهنا تحتاج للعمل باستمرار والتجربة المتواصلة مرارا وتكرارا، وتمضية الوقت الطويل بالتجارب، فكل مرة تغير الإعدادات يدويا وتجرب، بهذه الطريقة فقط ستتحسن خبرتك، أيضا رؤية أعمال المصورين الآخرين وكيف أمكن لهم الحصول عليها وتبحث عن التفاصيل الصغيرة التي قاموا بها، بهذه الطريقة ستتعلم أصول هذه الهواية. التصوير الماكرو للحشرات أمر متعب في السنوات الأولى، ولكنه أمر رائع وجميل بعد ما تتقن عملك.

لا تشعر بالإحباط

لا تتوقع أنك تتحصل على صور رائعة كل مرة بمجرد خروجك والإمساك بالكاميرا وتوجيهها إلى الحشرات، أحيانا كثيرة قد تخرج بصورة أو اثنتين ممتازة بعد جولة تصوير استمرت لساعات، فلا تشعر بالإحباط نهائيا، تلك الصور الرائعة التي رأيتها للمصورين المذكورين وغيرهم هي نتاج ساعات وأيام وسنوات من العمل المستمر.

عندما قال المصور الفرنسي هنري كارتييه بريسون مؤسس التصوير الفوتوغرافي الصحفي حكمته المشهورة «صورك العشرة آلالف الأولى هي أسوأ ما لديك»، قصد بها أن قوة وجودة الصور لا تأتي بالحظ ودون جهد يبدل.

الطريق الصحيح

فخلال تمضية السنوات في تصوير آلاف الصور والتعلم منها، حينها ستصبح على الطريق الصحيح وستتحسن جودة صورك وتستطيع أخذ لقطات غير عادية، فلا يلعب الحظ في ذلك بل هو الجهد المبدول.

وخلال السنوات مع العمل المستمر والتعلم من الأخطاء أثناء التقاط الصور ومراقبة أعمال الآخرين تتطور لديك الخبرة الكافية وتتكون معها في داخلك المكتبة البصرية التي تبنى من خلال رؤية أعمال الآخرين فتصبح تميِّز بين الجيد والرديء، حينها ستصبح ذالك المصور الرائع الذي يعرف ما يريد وينجز العمل الذي يعشقه الجميع. فلا تستسلم بل واصل العمل.

من أعمال الطاهر الثابت (بوابة الوسط)

من أعمال الطاهر الثابت (بوابة الوسط)

من أعمال الطاهر الثابت (بوابة الوسط)