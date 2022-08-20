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بيت درنة الثقافي ينظم أمسية شعرية

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري السبت 20 أغسطس 2022, 11:13 صباحا
بيت درنة الثقافي ينظم أمسية شعرية
من اليمين: عمر عبدالدائم، وجمعة الفاخري، وجمعة عبدالعليم، وعبدالله كحيل (فيسبوك)
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تشهد مدينة درنة، في السادسة من مساء السبت، أمسية أدبية يحييها نخبة من شعراء ليبيا، وذلك ضمن أنشطة الموسم الصيفي ببيت درنة الثقافي.

ويشارك في الأمسية الشعراء عمر عبدالدائم، وجمعة الفاخري، وجمعة عبدالعليم، وعبدالله كحيل.

وضمن موسمه الصيفي، نظم البيت الثقافي، الأربعاء، محاضرة بعنوان «الخطأ اللغوي الانتشار والأثر»، للشاعر مصطفى الطرابلسي الحفيد، من خلال تجربته الشخصية كأستاذ لمادة اللغة العربية، بحضور عدد من أساتذة اللغة العربية والكتَّاب والشعراء والمثقفين والمهتمين.

- الخطأ اللغوي الانتشار والأثر.. محاضرة للشاعر مصطفى الحفيد في درنة

أمسية أدبية يحييها نخبة من شعراء ليبيا في بيت درنة الثقافي (فيسبوك)
أمسية أدبية يحييها نخبة من شعراء ليبيا في بيت درنة الثقافي (فيسبوك)
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