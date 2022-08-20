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الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 20 أغسطس 2022, 10:17 صباحا
الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا
ريشة الفنان أحمد الغماري عدسة حقيقية
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أجاد الفنان والناقد الفني عدنان بشير معيتيق عندما قال إن الفنان التشكيلي «أحمد الغماري» يهتم بمدرسة (الهابريالزم) habrilis بمعنى «الواقعية الفائقة جدًا» والتي يرى مثلما رأيت أنا شخصيًا، أنه: «نجح في توظيفها لتمرير أفكاره الخاصة والتي يظهر فيها اطلاعه الواسع على فلسفات ونظريات الفنون الحديثة، يركز الفنان على التنافس مع الآلة ويحاول محاكاتها في إنتاج أعمال باليد توحي بالاقتراب من الكاميرا..». 

رسم الناس المهمشين بتركز عالي الدقة على احالتهم النفسية، فجاءت لوحاته وكأنها تصوير بكاميرا، وليست فرشة يد فنان تفوق على دقة الآلة. أنتج لوحات لـ (بورتريهات) انتجت دقة تنفيذها ملامح خاص في نفسيتها، فأضاف إليها « مسحة غرائبية ».

بهجة النظر بتقنية رفيعة
 ليس بمقدوري أن أضيف شيئًا إلى ما لمسته، خصوصًا عندما أضاف أن الغماري: «لا يقدم أبطالاً  أسطوريين منتصرين بل أشخاصًا مهزومين بأرواحهم الهائمة بأعمال أنيقة مستخدمًا ألوان الإكريليك بلون مونوكرومي تميل الى القتامة في أغلب الأحيان مما تستدعى انزعاجًا ما مرتبط مع بهجة النظر إلى تقنية رفيعة في الأداء لرسم فن فوتورياليزم..».

الناقد الفني عبدالسلام الفقهي كتب أيضًا، عبر هذه البوابة ما يثرى هذا الموضوع، يضع المتلقي على طريق البحث والمعرفة الثقافية عن الإبداع في التشكيل الليبي من خلال متخصصين قدموا الكثير من المعلومات الفنية القيمة في مجال الإبداع التشكيلي.

الفنان التشكيلي أحمد الغماري، من مواليد طرابلس 1971، تحصل على دبلوم من معهد ابن منظور سنة 1992، حدد لموهبته وعلمة تخصصًا تميز به. شارك به في عدد كبير من المعارض المحلية والعالمية. وله العديد من مقالات رأي في التشكيل الليبي تهدف في مجملها إلى السبل التي يرتقي من خلالها الفن التشكيلي الليبي.

الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا
الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا
الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا
الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا
الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا
الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا
الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا
الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا
الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا
الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا
الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا
الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا
الفنان أحمد الغماري والتشكيل بدقة الكاميرا
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