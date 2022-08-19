القصة الكاملة لـ«المطرب النقاش» حديث الـ«سوشيال ميديا» في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

«في يوم وليلة»، تحولت حياة شاب مصري، من رجل عادي يتكسب قوت يومه من النقاشة، إلى شخصية شهيرة على مواقع التواصل، بسبب صوته المميز، حين بث عبر صفحته على «فيسبوك» مقطع مصور وهو يغني جزءا من أغنية «بكرة يا حبيبي» للفنانة الراحلة وردة.

والمطرب المغمور هو أحمد سالم (32 عاما)، من مركز زفتي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يعمل نقاشا واعتاد نشر مقاطع بصوته لأغنيات لمطربين كثر، من خلال قناته على موقع «يوتيوب»، والمثير للدهشة أن سالم يصف نفسه دوما بأنه « ‏فنان ومفيش حظ‏ لدي ‏في حب الناس‏».

وفي غضون أيام قليلة، شوهد الفيديو لمئات الآلاف من المرات، كما تداوله الكثر من مستخدمي شبكات التواصل وأعادوا نشره على صفحاتهم.

ديو مع رامي جمال

إلى هنا وقد تبدو القصة عادية ومكررة، لكن غير العادي أن كثير من المشاهير أبدو إعجابهم بـ«النقاش المطرب»، ومن بينهم مواطنه الفنان رامي جمال، الذي شارك الفيديو عبر حسابه في «إنستغرام».

وقال جمال: «أنا عاوز حد يوصلني بالرجل الجميل الجدع ده.. أبو صوت مسمعتوش من زمان.. ضروري ضروري أنا عاوز أغني معاك أغنية دويتو، وعاوز أعملك أغنيه ليك هدية مني».

وأضاف الفنان المصري: «لو ربنا كتبلك قبول وأنا شايف أنه فعلا كاتبله.. أعملك ألبوم ننضف بيه وداننا، واللي بيقولوا صوتو حلو.. لا يا جماعة ده أحلى من الحلو بشويتين».

تشجيع لطيفة

أيضا أبدت الفنانة لطيفة إعجابها بصوت المطرب، علقت على الفيديو بـ«إيموجي» كف يد تصفق، فيما كتبت الممثلة أسماء أبو اليزيد «خطير بجد»، وكذلك شاركت المطربة مي فاروق الفيديو علي صفحتها في «فيسبوك»، وعلقت : «إيه الحلاوة دي إيه العظمة دي.. ما شاء الله».

أما الشاعر الغنائي عمرو حسن، فأعاد نشر الفيديو عبر حسابه في «فيسبوك»، وقال: «لاقيناه يا جماعة خلاص.. يا رب بس يوافق يتعاون معايا في الحفلة الجاية».

وحول المقطع سبب شهرته، قال سالم إن الفيديو المتداول صوره له رجل باكستاني، في أثناء عمله في دولة الإمارات، قبل نحو عام، قائلا إنه عرض عليه العمل في الأفراح لكنه رفض: «من وأنا في المدرسة كنت عارف إني موهوب، ولما كبرت شوية، .غنيت لبهاء سلطان ووردة بس كنت بسن صغير متحملش مسؤولية القرار إلا بموافقة الأهل».

الشاب المصري أحمد سالم (فيسبوك)