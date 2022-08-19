العثور على «قداس» صادر العام 1526 في موقف سيارات بإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر موقع «actualitte» أن الشرطة الإسبانية عثرت على كتاب للأغاني الدينية (قداس)، أُطلق عليها اسم مختصر وهو «Incipit Liber»، يتكون من 121 صفحة، صادر العام 1526.

والاسم الكامل لكتاب القداس الذي يعود إلى القرن السادس عشر، هو «Incipit Liber processionarius secundum consuetudinem ordinis sancti patris nostri Hieronymi cum suis additamentis noviter factis».

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وسبق أن قالت سيدة إنها فقدت كتابا ثمينا في موقف سيارات مركزي في العاصمة مدريد، وقامت الشرطة من أجل العثور على الكتاب بفحص كاميرات المراقبة، ثم قام المفتشون بالبحث عن الأشخاص المشتبه فيهم، وفق «اليوم السابع».

وسرعان ما برز الجاني المحتمل واعترف أمام الشرطة بأنه عثر على الكتاب على الأرض وأخذه معه إلى منزله، لا تشير الرسالة الواردة من الشرطة إلى ما إذا كان الرجل يعرف حقا ما صادفه أو ما الذي كان ينوي فعله به.

ومن المتوقع للكتاب لو عرض في مزاد علني أن يحقق ما بين 3000 و5000 يورو.