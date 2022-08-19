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وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 11:53 صباحا
وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن 82 عاماً
الفنان السوري بسام لطفي (الإنترنت)
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أعلنت وكالة الأنباء السورية، الجمعة، وفاة أحد رواد الدراما السورية ومؤسسيها، بسام لطفي عن عمر ناهز 82 عاما، بعد «مسيرة حافلة من الأعمال الخالدة».

ونعت نقابة الفنانين الراحل الذي يعد من الجيل المؤسس للدراما السورية ومن أبرز نجومها، عبر مسيرة فنية امتدت عشرات السنين، جسد خلالها العديد من الأدوار التمثيلية في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما تاركاً بصمة فارقة في تاريخ الفن السوري، حسب «سانا».

والراحل من مواليد مدينة طولكرم الفلسطينية 1940، وتنوعت تجربته الإبداعية بين أعمال السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، فكان فيلم «زهرة المدينة» إخراج محمد شاهين أول عمل سينمائي شارك فيه، بالرغم من أنه لم يدرس التمثيل أكاديمياً لكنه اكتسب الخبرة وصقل موهبته من خلال تجربته مع جيل الرواد منذ بداية عمله مع المؤسسة العامة للسينما وبعد ذلك عمل مع المخرج خالد حمادة في فيلم «السكين» الذي يتحدث عن قصة للأديب غسان كنفاني، بالتعاون مع الفنان الراحل رفيق سبيعي.

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وقالت الوكالة: «لعب لطفي أحد أدوار البطولة في رائعة المخرج المصري الكبير توفيق صالح «المخدوعون» والتي تعد من أهم أفلام مؤسسة السينما، وحاز خمس جوائز في عدة مهرجانات إضافة إلى مشاركته في العديد من الأفلام السينمائية منها «الاتجاه المعاكس» لمروان حداد و«دمشق مع حبي» للمخرج محمد عبد العزيز و«فانية وتتبدد» لنجدة أنزور و«دمشق حلب» لباسل الخطيب».

وأضافت: «رغم ما قدمه لطفي في الفن السابع إلا أن المسرح كان عنده هو من يؤسس الممثل تأسيسا جيداً، وفق تصريح سابق له، وهو ما ساعده على شغل مكان مؤثر في الدراما الإذاعية لقدراته التمثيلية والصوتية فعمل مع إذاعة دمشق طوال خمسين عاماً في برامج مهمة مثل «حكم العدالة» و«قصة في تمثيلية» وغيرها».

مسرح وسينما
وشارك في العديد من الأعمال المسرحية خلال فترة عمله بالمسرح الوطني الفلسطيني في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، باعتبار أن المواضيع الوطنية كانت تتصدر قائمة العروض آنذاك وكان الهدف منها تقديم ثقافة مسرحية، وفق الوكالة.

وكان للطفي حضور أساسي في الدراما السورية منذ انطلاقتها، فشارك في العديد من الأعمال مثل «حكايا الليل» للراحلين محمد الماغوط وغسان جبري عام 1972 مروراً بـ«دائرة النار» و«أبو كامل» و«نهاية رجل شجاع» و«يوميات مدير عام» و«صقر قريش» و«جرن الشاويش» وغيرها الكثير.

ولم يتوقف الفنان الراحل لطفي عن العمل والإبداع يوما، بالرغم من سنوات عمره التي تجاوزت الثمانين تاركاً مسيرة فنية حافلة بالعديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والإذاعية والسينمائية حصد من خلالها العديد من الجوائز.

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