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الموت يغيب «شكسبير الصومالي»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 11:14 صباحا
الموت يغيب «شكسبير الصومالي»
وفاة الشاعر حضراوي المُلقّب «شكسبير الصومالي» عن 79 عاماً (الإنترنت)
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توفي الشاعر الصومالي، محمد إبراهيم وَرْسَمي، المعروف بحضراوي والمُلقّب «شكسبير الصومالي»، الخميس، عن 79 عاماً، في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويعتبر حضراوي من أشهر شعراء الصومال، ويحظى باحترام كبير في المجتمع الصومالي، وكان يعاني مشاكل صحية منذ سبع سنوات، وفق «فرانس برس».

وأمضى حضراوي الذي ألّف عشرات الأغنيات والملاحم الشعرية خمس سنوات في السجن بين عامي 1973 و1978 في ظل الدكتاتورية العسكرية لسياد بري، لانتقاده النظام من خلال كتاباته.

من أثيوبيا إلى أرض الصومال
وبعد إطلاقه، لجأ إلى إثيوبيا، وانتقل منها إلى بريطانيا، قبل أن يستقر أخيراً في أرض الصومال التي يتحدر منها.

وقال رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، في مؤتمر صحفي في هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، إن وفاة الشاعر «صدمة وخسارة كبيرة. (...) يجب أن نصلي من أجله الآن».

وأضاف «أتوجّه بأحرّ التعازي إلى شعب أرض الصومال وجميع الناطقين بالصومالية في كل مكان».

كذلك أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في بيان «بأحد المثقفين الصوماليين الذي عمل على المساهمة في توعية الشعب الصومالي وأدبه».

ولم يكن لحضراوي أبناء، وتوفيت زوجته في مارس 2022 في مسقطه بوراو حيث كانا يعيشان.

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