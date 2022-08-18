الخطأ اللغوي الانتشار والأثر.. محاضرة للشاعر مصطفى الحفيد في درنة

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري

بحضور عدد من أساتذة اللغة العربية والكتَّاب والشعراء والمثقفين والمهتمين قدم الشاعر مصطفى الطرابلسي الحفيد، أمس الأربعاء، محاضرة بعنوان «الخطأ اللغوي الانتشار والأثر»، من خلال تجربته الشخصية كأستاذ لمادة اللغة العربية وذلك ضمن نشاطات بيت درنة الثقافي الموسم الصيفي.

ولفت الأستاذ مصطفى الحفيد خلال المحاضرة إلى «مدى تدني وتدهور التعليم وخصوصًا في مجال اللغة إملاء وخطأ، مما يؤدي إلى إفساد المعنى وغياب الدلالة اللغوية للكلمات، ويظهر ذلك جليًا في المدارس وعلى صفحات الفيس ومع الإعلانات واللافتات؛ بل وصل الأمر الى الامتحانات المطبوعة الواردة من وزارة التعليم نفسها وأخطائها الواضحة الفاضحة»، مشيرًا إلى «وزارة الثقافة والتي أضحت عاجزة عن كتابة أوراقها بصورة صحيحة، أما مدرسو هذه المادة فحدّث ولاحرج فهم يعدون على أصابع اليد الواحدة من يجيدون اللغة إجادة تامة».

وختم الشاعر مصطفى الطرابلسي الحفيد محاضرته قائلًا: إن «شعبًا يسيء إلى لغته يسيء إلى ذاته وأن من يكتب بالخطأ يقرأ بالخطأ ويفهم بالخطأ ويُفهم بالخطأ».

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وشهدت المحاضرة مداخلات عديدة من الأستاذ صلاح الحصادي، والشاعر عبدالسلام العجيلي والسينارست أمين بورواق، والكاتب إحميدة الزروق، والمخرج منصور سرقيوة، والأستاذ مفتاح اخليفة، والإعلامي منعم الهرام، والأستاذ توفيق بوخطوة، مقترحين بعض الحلول لمواجهة هذه المشكلة والمعضلة المتفاقمة.

حيث قال الأستاذ صلاح عطية الحصادي إن «الموضوع كبير وشائك ويمس لغتنا وهويتنا، والخطأ اللغوي والإملائي واضح، يحتاج منا جميعًا لوقفة جادة لتلافي هذا القصور بل الانهيار شبه الكامل عند الجيل الجديد لمبادئ وأبجديات الكتابة والقراءة والخط والإملاء الصحيحة في لغتنا العربية الحبيبة إلى قلوبنا جميعًا».

بينما رأى أستاذ اللغة العربية البارز الشاعر عبدالسلام العجيلي أن «الطالب في مراحل تعليمه الأولى يحتاج إلى المعلومة ومن ثم المهارة، والانتقال من القلم الرصاص إلى القلم الحبر ومن ثم إلى الجاف، ليكتسب المهارة في كتابة الحروف بصورة صحيحة».

أما الكاتب والسينارست آمين بورواق فقد لفت إلى «السرعة في إكمال المناهج بالنسبة لسنوات النقل الأولى من دون نتيجة تذكر لمدى استيعاب الصغار لأبجديات الكتابة».