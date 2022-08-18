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ديانا كرزون تختتم «مهرجان الفحيص» الأردني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 05:03 مساء
ديانا كرزون تختتم «مهرجان الفحيص» الأردني
ديانا كرزون في ختام مهرجان «الفحيص» الأردني (خاص لـ بوابة الوسط)
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اختتمت المطربة الأردنية ديانا كرزون، الأربعاء، «مهرجان الفحيص» الأردني.

بدأت ديانا أمسيتها بأغنيتها «هيدا الحكي» قبل أن تتوقف شاكرة إدارة المهرجان على اهتمامهم بالفنان الأردني وتقديره ومباركة نجاح «مهرجان الفحيص» في فرض اسمه بقوة على خارطة المهرجانات العربية، وفقا لبيان.

وطلبت ديانا من الجمهور الوقوف دقيقة صمت على روح ابن الفحيص الشاعر والوزير جريس سماوي، التي تحمل دورة المهرجان اسمه، تقديرا لإنجازاته الكبيرة في الساحة الأدبية والثقافية العربية.

وعلى إيقاع أغنيتها الشهيرة «الدنيا بتضحك»، واصلت ديانا غناءها الطربي، مقدمة معها أغنيات «دلعونا» و«دبك دبيكي» و«يابا يابا لا» و«بطلت صوم وصلي» و«العمر ماشي» و«إنساني ما بنساك»، لتسحر الجمهور بأغنية «حنا كبار البلد» الذي ظل متفاعلا معها طويلا، قبل أن تفاجئهم بأغنية «راسك بالعالي» التي قدمتها تلبية لرغبة الحضور.
ولبت ديانا طلب أهالي مدينة الفحيص، وقدمت «ميدلي» لأغنيات فيروز وماجدة الرومي وملحم بركات ووردة الجزائرية.

قبل أن تختتم ديانا حفلها بوصلة من الأغاني التراثية الأردنية «هلا وسهلا بك يا هلا (الدحية)، أسمر يا الشاب المهيوب، بيت الشعر، مرعية وع العين موليتين».

وتستعد الفنانة الأردنية للقاء الجمهور مجددا، السبت، في ختام حفلات «مهرجان صيف عمان» بحدائق الحسين.

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