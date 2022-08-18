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بعد تأجيله.. انطلاق مهرجان «القلعة للموسيقى والغناء» الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 02:47 مساء
بعد تأجيله.. انطلاق مهرجان «القلعة للموسيقى والغناء» الأربعاء
هشام عباس أحيا أولى ليالي المهرجان (خاص لـ بوابة الوسط)
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بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية الجديدة، انطلقت، الأربعاء، فعاليات الدورة 30 من مهرجان «قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء» على مسرح المحكى.

وأكد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية أن تأجيل افتتاح الدورة الجديدة للمهرجان جاء حدادا على ضحايا حادث كنيسة أبوسيفين بالجيزة، وأضاف أن الفعاليات تستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وشهد حفل الافتتاح تكريم 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي، وشارك عدد منهم في نجاح المهرجان وأنشطة الأوبرا، وهم اسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مغني الأوبرا مصطفى محمد، الشاعر الغنائي الكبير إبراهيم عبدالفتاح، المايسترو الدكتور محمد عبدالستار، المخرجة والمصممة كريمة بدير، هويدة عيد مدير عام المكتب الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بدار الأوبرا، رجب عبدالوهاب مدير عام الإدارة العامة للاستقبال والاستعلامات وقاعات التدريب والعروض بالأوبرا، ممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشينري بإدارة التجهيزات الفنية، اسم الراحل محمود الشربيني مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالأوبرا والذي وافته المنية أثناء العمل وقبل انطلاق المهرجان.

36 حفلا
وكشف صابر أن حفل الافتتاح ضم عروضا لكل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم - مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة - فرقة قلعة عمان (الأردن) والفنان هشام عباس وفرقته.

وتابع أنه تم إجراء تعديلات طفيفة على برنامج العروض تناسب الفنانين والفرق المشاركة وبات البرنامج يشمل 36 حفلا هي على التوالي، أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم - مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة -، فرقة قلعة عمان (الأردن)، هشام عباس وفرقته، فرقة كاتاك (الهند)، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، علي الحجار وفرقته، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، فريق وسط البلد، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية ومروة ناجي، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادي، مي كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، فرقة مواويل (سيد إمام -عبد الرحمن بلالة)، المنشد الشيخ ياسين التهامي وفرقته، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، دينا الوديدي وفرقتها، كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، أوركسترا النور والأمل، اللبنانية نوال الزغبي وفرقتها، نادية مصطفى وفرقتها، هاني شاكر وفرقته، نسمة محجوب وفرقتها، حنان ماضي وفرقتها، عازف الريكوردر مدحت ممدوح وفرقته، السورية لينا شاماميان وفرقتها، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، فريق بلاك تيما، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، مجموعة التشيللو State of Harmony، الموسيقار عمر خيرت.

وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني (خاص لـ بوابة الوسط)
وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني (خاص لـ بوابة الوسط)
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