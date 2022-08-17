وفاة المخرج الألماني وولفغانغ بيترسن عن 81 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي المخرج الألماني وولفغانغ بيترسن الذي حقق شهرة عالمية بأفلام عدة بينها «داس بوت» و«آوت بريك» و«إير فورس وان»، عن 81 عاما جراء مضاعفات إصابته بسرطان البنكرياس، وفق ما أعلنت ناطقة باسمه.

وفارق بيترسن الذي شارك في أعماله نجوم كبار في هوليوود بينهم كلينت إيستوود وداستن هوفمان وجورج كلوني وهاريسون فورد وبراد بيت خلال مسيرة استمرت خمسة عقود، الحياة في لوس أنجليس الجمعة، وفق «فرانس برس».

وكان بيترسن المولود في إمدن بألمانيا العام 1941، قد حقق أول نجاح كبير له مع فيلم «داس بوت» الذي تدور أحداثه في الحرب العالمية الثانية والمقتبس من رواية تحمل الاسم عينه.

وحصل الفيلم على ترشيحين لجوائز الأوسكار العام 1983، بما في ذلك جائزة أفضل مخرج. وطرح بيترسن في العام التالي أول فيلم له باللغة الإنجليزية، وهو العمل الخيالي للأطفال بعنوان «ذي نيفر إندينغ ستوري».

ذكرى خاصة

وانتقل المخرج إلى أفلام الحركة والكوارث في هوليوود بالتسعينيات، وتعاون مع إيستوود وجون مالكوفيتش في فيلم «إن ذي لاين أوف فاير»، كما أخرج فيلما من بطولة هوفمان بعنوان «أوت بريك».

وقالت غلين كلوز التي شاركت هاريسون فورد دور البطولة في فيلم «إير فورس وان» لبيترسن، في بيان إنها تحتفظ بـ«ذكرى خاصة» عن تعاونها مع المخرج الألماني.

وكتبت «على الرغم من أن السيناريو كان مثيرا وقويا للغاية، إلا أني أتذكر الكثير من الضحك، خصوصا في المشاهد حول الطاولة الضخمة في غرفة الحرب». وأضافت كلوز «أتذكّر رجلا مليئا بالمرح كان يقوم بأقرب الأمور إلى قلبه».

في العقد الأول من القرن الحالي، قدم بيترسن خصوصا فيلم «ذي بيرفكت ستورم» من بطولة جورج كلوني، و«تروي» من بطولة براد بيت.

وتوفي بيترسن بمنزله في برينتوود بمدينة لوس أنجلوس محاطا بزوجته ماريا أنطوانيت التي اقترن بها منذ نصف قرن.