«الطيوب» تنظم احتفالية جائزة أحمد إبراهيم الفقيه للرواية

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

احتضن بيت محمود بي، الثلاثاء، احتفالية جائزة أحمد إبراهيم الفقيه للرواية في دورتها الأولى، التي تنظمها شبكة الطيوب الثقافية.

واستهل مدير الأمسية، الكاتب حسين المزداوي، الاحتفالية بكلمة أشار خلالها إلى أهمية الجائزة ومراحل عملها، وأوضح أن الفكرة تنطلق من أهمية الأدب والثقافة في تطوير المجتمع؛ لذا ارتأت شبكة الطيوب بمشاركة منتديات تطوير القطاعات إطلاق هذه الجائزة في نسختها الأولى منتصف العام 2020.

- إطلاق جائزة أحمد إبراهيم الفقيه للرواية الليبية

وأضاف أن الجائزة مرت بسلسلة من المراحل حيث تسلمت لجنتها 23 عملا اجتاز 19منها القبول المبدئي، ثم ترشح 12عملا إلى لجنة التحكيم، المكونة من الناقد عبدالحكيم المالكي والروائية عائشة الأصفر.

تجربة الفقيه

وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال تشمل 13منطقة ليبية وهي «الأبرق، والبيضاء، والخمس، والزاوية، والمرج، وأوجلة، وبئر والغنم، وبنغازي، وزليتن، وطبرق، وطرابلس، وغريان، وهون»، بمشاركة 14كاتبا و9 كاتبات.

وخلصت النتائج إلى فوز الروائي يوسف إبراهيم حسين بجائزة الفقيه عن عمله «الغارقون في الساقية» ومنحه مبلغ 7000 دينار كقيمة تقديرية، ومنحت جائزة الطيوب التشجيعية البالغ قيمتها 2000 دينار لكل من الكاتبة غالية الذرعاني عن روايتها «أم الزين»، والكاتب محمد الزروق عن روايته «بر الحبش».

وألقى علاء أحمد إبراهيم الفقيه كلمة أسرة الفقيه، التي عبرت عن خالص امتنانها وتقديرها لرحلة الروائي الراحل وإطلاق جائزة تحمل اسمه.

وألقى محمود طحلة كلمة راعي الجائزة وهي مجموعة «إتش بي جروب»، وعلل الشاعر رامز النويصري، صاحب فكرة الجائزة، أسباب اختيارهم للاسم، لكون الفقيه استطاع أن يكتب روايته من داخل المجتمع الليبي، وظل يحافظ على هذا الارتباط ويعمقه في تجربته، والجائزة تهدف أيضا إلى إحياء المشهد الثقافي والتحفيز على الإبداع.

أعمال مميزة

وألقى الناقد عبدالحكيم المالكي كلمة لجنة التحكيم، التي أشار فيها إلى تباين الروايات المشاركة في مستواها وإن كانت في مجملها أعمال مميزة، بل إن الكثير منها تميزت بحرفيه في كتابتها، كما تنوعت أساليبها وموضوعاتها.

وتضمنت فقرة التكريم إضافة لمنح جوائز الفائزين بالجائزة، تسليم شهادة تقدير لكل من الناشر غسان الفرجاني كأول من دعم موقع «بلد الطيوب» ماديا، والشاعر خالد مطاوع كداعم أيضا، ومحمود طحلة ممثلا عن المجموعة الراعية للجائزة «HB GROB»، والناقد عبدالحكيم المالكي، والمحرر مهند سليمان على مجهوده الصحفي في تغدية موقع الطيوب بالمادة الثقافية من استطلاعات وأخبار ومتابعات.

وشهدت الأمسية كذلك حفل توقيع أصحاب الروايات الفائزة على إصداراتهم.

الكاتب حسين المزداوي مدير الأمسية (بوابة الوسط)

علاء أحمد أبراهيم الفقيه أثناء إلقاء كلمة أسرة الفقيه (بوابة الوسط)

محمود طحلة يلقى كلمة راعي الجائزة (بوابة الوسط)

الشاعر رامز النويصري (بوابة الوسط)

الناقد عبدالحكيم المالكي يلقى كلمة لجنة التحكيم (بوابة الوسط)

الروائية غالية الذرعاني تتسلم الجائزة التشجيعية (بوابة الوسط)

الروائي محمد الزروق يتسلم الجائزة التشجيعية (بوابة الوسط)

الروائية عائشة الأصفر (بوابة الوسط)

الناشر غسان الفرجاني، يسار (بوابة الوسط)

محمود طحلة عن مجموعة إتش بي، يسار (بوابة الوسط)

شهادة تقدير للشاعر خالد مطاوع (بوابة الوسط)

بيت محمود بي يحتضن احتفالية جائزة أحمد إبراهيم الفقيه للرواية في دورتها الأولى (بوابة الوسط)

بيت محمود بي يحتضن احتفالية جائزة أحمد إبراهيم الفقيه للرواية في دورتها الأولى (بوابة الوسط)

بيت محمود بي يحتضن احتفالية جائزة أحمد إبراهيم الفقيه للرواية في دورتها الأولى (بوابة الوسط)