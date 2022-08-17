وزارة التعليم تفتتح فعاليات المعرض المدرسي العام

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

افتُتحت بصالة قرطبة للألعاب المدرسية، الثلاثاء، فعاليات معرض النشاط المدرسي لهذا العام، الذي يستمر لثلاثة أيام من تنظيم إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم.

وألقى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور موسى المقريف، كلمة ثمن فيها الجهود المبذولة لإنجاح المهرجان، وكذا المواهب المشاركة في الفعالية سواء أكانت في الفرقة الفنية أو المساهمة في معرض الرسوم.

وتحدث مدير إدارة النشاط المدرسي بالوزارة، علي الزمزام، عن أهمية الاستمرار في إقامة التظاهرات الثقافية والفنية في تنمية مهارات الطلاب، وإكسابهم معرفة أوسع وتنمي في شخصيتهم عنصر المشاركة.

وهو ما أكد عليه أيضا محمود الككلي مراقب التعليم ببلدية حي الأندلس.

وصاحب فعاليات المعرض الذي قدم فقراته المذيع محمد الجهمي أداء الفريق الموسيقي لإدارة النشاط المدرسي طرابلس لوصلة من الأغاني بقيادة المايسترو محمد فرج ريال، وألحان وتوزيع موسيقي خالد التواتي، وهي قطعة موسيقية بعنوان «ثريات الصفاء» أداء المجموعة الصوتية، ونشيد «الدروب» أداء الطالبات «امامة الطالب، وجوري عادل، وجنى جلال»، ثم نشيد الفداء أداء الطالب محمد أبوعجيلة.

كتب وتشكيل

وتخلل الفاعلية افتتاح وزير التعليم لكل من معرض الفن التشكيلي والكتاب، حيث شمل الأول مجموعة أعمال للطلاب وأعضاء هيئة التدريس تنوعت مضامين لوحاتهم بين المناظر الطبيعية والبورتريه وكذلك تخصيص جانب لفن الكاريكاتير بتوقيع الفنان حامد انقيريط.

واحتوى معرض الكتاب على مجموعة من الإصدارات في مجال الأدب والتاريخ وما يختص بثقافة الطفل.

فعاليات معرض النشاط المدرسي (بوابة الوسط)

على الزمزام مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم (بوابة الوسط)

مقدم الحفل المذيع محمد الجهمي (بوابة الوسط)

فعاليات معرض النشاط المدرسي (بوابة الوسط)

محمد الككلي مراقب التعليم حي الأندلس (بوابة الوسط)

فعاليات معرض النشاط المدرسي (بوابة الوسط)

فعاليات معرض النشاط المدرسي (بوابة الوسط)

الطالب محمد أبوعجيلة أثناء أداء نشيد الفداء (بوابة الوسط)