بالصور: «أرجوحة شرقية» تهز حنين الشعراء بمدينة البيضاء...

نظمت في مدينة البيضاء، أمس الإثنين، أمسية شعرية بمشاركة عدد من شعراء المدينة والجبل الأخضر، حيث استضافها المركز الثقافي بالتعاون مع «مقهى أرجوحة شرقية الأدبي» السعودي في ليبيا.
وشارك الشعراء مفتاح ميلود وعبد الباسط أبوبكر ومفتاح العلواني وعبد الله عمران وفوزي الشلوي، في الأمسية التي أدارتها الدكتورة سارة الشريف.
حضر الأمسية عدد من الكتاب والشعراء ومحبي الشعر والمهتمين بالنشاط الثقافي، منهم الناقد الناجي الحربي والقاص أحمد يوسف عقيلة والروائي حمزة اخنيفر والشاعر مفتاح امعيزيق والقاص رمضان العوامي والروائي علي اسبيق والدكتورة نجاح صالوح والأستاذ علي الجبالي.
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وفي ختام الأمسية جرى تكريم الشعراء المشاركين بمنحهم شهادات تقدير على مشاركتهم ودورهم في إثراء النشاط الثقافي الليبي، كما كرم مدير «مقهى أرجوحة شرقية الأدبي» السعودي في ليبيا، علي إسبيق إدارة المركز الثقافي البيضاء، وعددًا من الداعمين والمساهمين في نجاح النشاط الثقافي بالمدينة.
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