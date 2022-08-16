بالصور: «أرجوحة شرقية» تهز حنين الشعراء بمدينة البيضاء

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري

نظمت في مدينة البيضاء، أمس الإثنين، أمسية شعرية بمشاركة عدد من شعراء المدينة والجبل الأخضر، حيث استضافها المركز الثقافي بالتعاون مع «مقهى أرجوحة شرقية الأدبي» السعودي في ليبيا.

وشارك الشعراء مفتاح ميلود وعبد الباسط أبوبكر ومفتاح العلواني وعبد الله عمران وفوزي الشلوي، في الأمسية التي أدارتها الدكتورة سارة الشريف.

حضر الأمسية عدد من الكتاب والشعراء ومحبي الشعر والمهتمين بالنشاط الثقافي، منهم الناقد الناجي الحربي والقاص أحمد يوسف عقيلة والروائي حمزة اخنيفر والشاعر مفتاح امعيزيق والقاص رمضان العوامي والروائي علي اسبيق والدكتورة نجاح صالوح والأستاذ علي الجبالي.

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وفي ختام الأمسية جرى تكريم الشعراء المشاركين بمنحهم شهادات تقدير على مشاركتهم ودورهم في إثراء النشاط الثقافي الليبي، كما كرم مدير «مقهى أرجوحة شرقية الأدبي» السعودي في ليبيا، علي إسبيق إدارة المركز الثقافي البيضاء، وعددًا من الداعمين والمساهمين في نجاح النشاط الثقافي بالمدينة.

الشاعر مفتاح ميلود خلال مشاركته بالأمسية الشعرية بالمركز الثقافي بمدينة البيضاء. (تصوير: مصطفى أكريم).

الناقد الناجي الحربي والقاص أحمد يوسف عقيلة مع عدد من الكتاب والشعراء ومحبي الشعر والمهتمين بالنشاط الثقافي. (تصوير: مصطفى أكريم).

الشاعر مفتاح العلواني خلال مشاركته بالأمسية الشعرية بالمركز الثقافي بمدينة البيضاء. (تصوير: مصطفى أكريم).

عدد من الكتاب والشعراء ومحبي الشعر والمهتمين بالنشاط الثقافي خلال الأمسية. (تصوير: مصطفى أكريم).

الشاعر عبد الباسط أبوبكر خلال مشاركته بالأمسية الشعرية بالمركز الثقافي بمدينة البيضاء. (تصوير: مصطفى أكريم).

الشاعر عبد الله عمران خلال مشاركته بالأمسية الشعرية بالمركز الثقافي بمدينة البيضاء. (تصوير: مصطفى أكريم).

صورة تذكارية لمحبي الشعر والمهتمين بالنشاط الثقافي مع الشعراء عقب ختام الأمسية. (تصوير: مصطفى أكريم).