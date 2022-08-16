«إلى أين» يشارك في «القاهرة الدولي للمسرح التجريبي»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

يشارك العرض المسرحي الليبي «إلى أين» في الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان «القاهرة الدولي للمسرح التجريبي» برئاسة الدكتور جمال ياقوت، والتي من المقرر انعقادها في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر.

«إلى أين» من تأليف علي العبادي وإخراج عوض الفيتوري، وبطولة حسين المنصوري العبيدي، موسيقى أنس العريبي، إدارة مسرحية حمزة القماطي، ومن إنتاج المسرح الوطني بنغازي.

ومن العروض المشاركة في المهرجان أيضًا، «اليوم الأخير.. ربما» (الإمارات) تأليف وإخراج محمد فروخ ومن إنتاج أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، أما من مصر فيشارك، «الختم الأخير» تأليف وإخراج محمد يحيى حسن، وإنتاج فرقة «Climax» المستقلة، «اسمها أنثى» التأليف نتاج ورشة ارتجالية وإخراج همت مصطفى وإنتاج نوادي المسرح- الهيئة العامة لقصور الثقافة، «احتباس العسل» من تأليف نهى صبحي وإخراج أحمد أمين وإنتاج خاص برعاية مؤسسة مطاوع جروب للتطوير العقاري.

كما يشارك من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية كل من «بالونة مفسية» تأليف وإخراج ماريا أسامة وديع، «في مكان ما» تأليف وإخراج أسامة محمد، «سرير الدنيا» تأليف وإخراج محمد أيمن، «الانتظار» تأليف وإخراج عبدالرحمن الديب.

أما عن العروض المشاركة من إنتاج قسم المسرح- كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، فيشارك كل من عرض «ألفريد بيتي» تأليف وإخراج محمد نجله، «طاهرة» تأليف وإخراج مارينا عادل، «أشياء لا تشترى» تأليف وإخراج هناء عاطف، و«أكبر أصغر» تأليف وإخراج روضة تامر.

وكذلك يشارك عرضان من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية هما «الخروج» تأليف سبايك جونز (Spike Jonze)، إعداد عائشة بسيوني وإخراج محمد يسري خليفة، «يشوبه شائبة» تأليف وإخراج مهند محسن الدسوقي، وأخيرا العرض المصري - السويسري «العابرون» تأليف عمر غايات وعماد إسماعيل وإخراج عمر غايات ومن إنتاج «استوديو موروني».

يشار إلى أن لجنة مشاهدة واختيار العروض تشكلت من الدكتور محمد الشافعي، الدكتورة أسماء يحيي الطاهر، والمهندس حازم شبل.

المهرجان من المقرر انعقاده في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر (الإنترنت)

المهرجان من المقرر انعقاده في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر (الإنترنت)