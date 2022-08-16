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بالصور: ندوه حول مسيرة الصحفي عوض زاقوب في بنغازي

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 05:03 مساء
بالصور: ندوه حول مسيرة الصحفي عوض زاقوب في بنغازي
مؤسسة «زازا» للثقافة تنظم ندوة حول مسيرة أحد رواد الصحافة الليبية عوض زاقوب ( تصوير: طارق الهوني)
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نظمت مؤسسة «زازا» للثقافة والتنمية ندوة حول مسيرة أحد رواد الصحافة الليبية، الصحفي عوض زاقوب، تحت عنوان «نوستالجيا البشائر: عوض زاقوب»، وذلك ببيت المدينة الثقافي المعروف بـ«حوش الكيخيا» وسط بنغازي.

وتحدث في الندوة عدد من الكتَّاب والأدباء وأفراد عائلة الصحفي الراحل عوض زاقوب، وأدارها الصحفي والكاتب أحمد الفيتوري، وشارك في محاور الندوة الرئيسية كل من الباحث محمد العنيزي والكاتب محمد المفتي، والدكتور علي عوض زاقوب وشقيقه الأستاذ محمد زاقوب.

وحضر الندوة عدد من الأدباء والكتاب والمثقفين والفنانين والإعلاميين ولفيف من المهتمين بالشأن الأدبي والثقافي في بنغازي، وعدد من أصدقاء وأفراد عائلة الصحفي الراحل عوض زاقوب الذين كانت لهم مداخلات ومشاركات خلال الندوة.

- في مثل هذا اليوم رحل عوض زاقوب أحد رواد الصحافة في ليبيا

ولد الصحفي عوض محمد زاقوب بمدينة بنغازي سنة 1911، حفظ مبكرًا القرآن في زاوية شارع قصر حمد السنوسية، ثم ألحق تحصيله بألفية ابن مالك، التي ساعدته على حفظ وفهم الكثير من الأشعار الصوفية، ثقف نفسه بالقراءة والاطلاع، بداء نشاطه عمليا سنة 1933، إذ أسس مكتبة البشاير في «سوق الظلام»، وزع من خلالها المجلات والجرائد والكتب التي كانت تصله من مصر، من تلك الجرائد: «الأيام» السورية التي كانت تناهض الانتداب الفرنسي، ومجلة «نور الإسلام» المصرية، ومجلة «الرسالة» الشهيرة التي أصدرها أحمد حسن الزيات.

سطور من مسيرته
ومن هذه المنشورات كتب القراءة الرشيدة، التي كان المدرسون الليبيون يشجعون التلاميذ على قراءتها، ولم تكن السلطات الاستعمارية راضية عن انتشارها بسبب طبيعة مواضيعها الوطنية، فاقتنصت فرصة في يوليو 1938 واعتقلته، وسجنته، ثم نقلته إلى طرابلس، ومنها نفوه إلى براك الشاطئ، انخرط مبكرا في العمل الصحفي، وكتب المقالات السياسية والاجتماعية، وفي سنة 1948 ترأس تحرير جريدة «الاستقلال» في سنة 1953 أسس جريدة «البشائر»، وإن كان قد كلف 1955 رئيسا لتحرير جريدة «برقة الجديدة»، ولكنه لم يستمر في منصبة طويلا، إذ عاد إلى جريدته التي استمرت حتى سنة 1972ولما أممت الصحافة في عهد حكم العقيد معمر القذافي، اقتصر نشاطه على الطباعة، إلى أن رحل عنا في 20 مايو 1990.

مؤسسة «زازا» للثقافة تنظم ندوة حول مسيرة أحد رواد الصحافة الليبية عوض زاقوب ( تصوير: طارق الهوني)
مؤسسة «زازا» للثقافة تنظم ندوة حول مسيرة أحد رواد الصحافة الليبية عوض زاقوب ( تصوير: طارق الهوني)
مؤسسة «زازا» للثقافة تنظم ندوة حول مسيرة أحد رواد الصحافة الليبية عوض زاقوب ( تصوير: طارق الهوني)
مؤسسة «زازا» للثقافة تنظم ندوة حول مسيرة أحد رواد الصحافة الليبية عوض زاقوب ( تصوير: طارق الهوني)
مؤسسة «زازا» للثقافة تنظم ندوة حول مسيرة أحد رواد الصحافة الليبية عوض زاقوب ( تصوير: طارق الهوني)
مؤسسة «زازا» للثقافة تنظم ندوة حول مسيرة أحد رواد الصحافة الليبية عوض زاقوب ( تصوير: طارق الهوني)
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