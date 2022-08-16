السرايا الحمراء تستضيف معرض «أنامل مبدعة»

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

افتتح مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، الإثنين، معرض «أنامل مبدعة»، والذي يُختَتَم الأربعاء.

ويشارك في الحدث عدد من الموهوبات في مجال الفنون التشكيلية، وبإشراف الفنانة منيرة اشتيوي مديرة المكتب.

وتضمن المعرض الذي افتتحه وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، الفنان عبدالباسط أبوقندة، مجموعة من الأعمال التي تنوعت موضوعاتها بين الذاتي والعام، بين خطوط تشخص واقع حواء وأسئلتها في عالم الريشة واللون، وكذا أبعاد تأملاتها التي تتجاوز حدود محيطها الأنثوي إلى معنى وجودها وتفاعلها المجتمعي بشكل عام.

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط»، أبدى أبوقندة إعجابه وتقديره للفنانات اللاتي أكدن حضورهن بشكل عملي ولافت، كما تدلل اللوحات على الحماس الفني لديهن وامتلاكهن الموهبة والخيال والأفكار والقدرة على التشخيص وطرح رؤيتهن بجرأة ووضوح.

وأضاف أن أساليبهن في التناول تتوزع بين الرسم بطريقة الحفر، وأخرى بالألوان الزيتية، والمائية، إلى الرسم على القماش والورق العادي، هذه الفسيفساء الأسلوبية كونت بانوراما من الأبعاد اللونية بتأثيراتها النفسية والجمالية.

دعم المواهب

وبخصوص إمكانية دعم هذه المواهب، قال إن ذلك متوقف على توفر الدعم المالي للوزارة، فهم يضعون في أذهانهم هذا التصور بتخصيص معرض دائم للفنون التشكيلية، وستكون اللوحات المعروضة فيه هي التي يتم شراؤها من الفنانين كدعم ودافع لهم.

وقال مدير إدارة الإنتاج الثقافي الفني بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، الفنان عبدالله الأسود، إن المعرض يمثل في جانب منه إطلالة على معالم المدينة القديمة وشوارعها العتيقة، وبصمات هذه الأماكن عبر عناوينها وأسمائها مثل «الأربع عرصات» و«كوشة الصفار» وتبيان تفاصيل الأبواب، عدا أنه يجسد تواصل الأجيال الحالية مع التراث والفلكلور والتعريف به فنيا أي تمثله لغة لونية بأبعاد وزوايا مختلفة.

الفنان عبدالباسط أبوقندة وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية أثناء الافتتاح (بوابة الوسط)

الفنان عبدالله الأسود مدير إدارة الإنتاج الثقافي الفني بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية (بوابة الوسط)

مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية ينظم معرض «أنامل مبدعة» (بوابة الوسط)

مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية ينظم معرض «أنامل مبدعة» (بوابة الوسط)

مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية ينظم معرض «أنامل مبدعة» (بوابة الوسط)

مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية ينظم معرض «أنامل مبدعة» (بوابة الوسط)

مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية ينظم معرض «أنامل مبدعة» (بوابة الوسط)