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اتهام مغني الراب إيساب روكي في قضية إطلاق نار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 10:27 صباحا
اتهام مغني الراب إيساب روكي في قضية إطلاق نار
مغني الراب الأميركي إيساب روكي في حفلة «ميت غالا» بنيويورك، 13 سبتمبر 2021 (أ ف ب)
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وجه القضاء الأميركي اتهامات لمغني الراب الأميركي إيساب روكي (A$AP Rocky)، شريك حياة النجمة ريهانا، لدوره في إطلاق نار حصل في نوفمبر الماضي، بهوليوود، على ما أعلنت السلطات في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، الإثنين.

يواجه الموسيقي البالغ 33 عاما واسمه الحقيقي راكيم مايرز تهمتين بالاعتداء بسلاح نصف آلي، بحسب النيابة العامة في لوس أنجليس، وفق «فرانس برس».

ويشتبه في أن المغني صوب بندقيته على صديق سابق خلال مشادة في نوفمبر المنصرم، ثم أطلق عليه النار مرتين في وقت لاحق، ما أدى إلى إصابته «بجرح طفيف»، بحسب الشرطة.

ومن المقرر أن يمثل إيساب روكي أمام محكمة في لوس أنجليس، الأربعاء.

وأوقف مغني الراب في أبريل الماضي، بمطار لوس أنجليس عندما نزل من طائرة خاصة آتية من بربادوس التي تتحدر منها شريكة حياته ريهانا التي رُزق منها طفلا في مايو.

وقال المغني لمجلة «جي كيو» في مايو 2021 عن صاحبة أغنيتي «آمبريلا» و«دايموندس» النجمة ريهانا: «إنها حب حياتي».

وحُكم على إيساب روكي في أغسطس 2019 بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة العنف بعد مشاجرة في ستوكهولم.

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