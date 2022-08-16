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جنات تطرح «عارف مين يحبك» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 12:40 مساء
جنات تطرح «عارف مين يحبك» (فيديو)
جنات في لقطة من الفيديو كليب (خاص لـ بوابة الوسط)
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طرحت شركة «لايف ستايلز ستوديوز» أحدث أغنيات المطربة المغربية جنات، والتي تحمل عنوان «عارف مين يحبك» في أول تعاون بينهما.

وصدرت أغنية «عارف مين يحبك» على طريقة الفيديو كليب حصريا عبر قناة الشركة الرسمية على «يوتيوب»، من إخراج اللبناني فادي حداد، وفقا لبيان.

ولعبت جنات في الفيديو كليب دور سيدة أعمال في مجال العقارات، وظهرت بأكثر من شكل وإطلالة مختلفة وجديدة.

وجاءت أغنية «عارف مين يحبك» بقالب غنائي رومانسي سريع، وتناول النص الغنائي صور شعرية من السهل الممتنع عن الحب، وشكل اللحن والتوزيع الموسيقي تكاملا وعمقا للأغنية التي جاءت بهذه التركيبة الموسيقية القريبة من المستمع.

«عارف مين يحبك» باللهجة المصرية، وهي من كلمات محمد رفاعي وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.

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