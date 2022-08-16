«الليلة واللي فيها» يدخل زينة عالم دراما المنصات

القاهرة - بوابة الوسط

تخوض الممثلة المصرية زينة أولى تجاربها في دراما المنصات خلال مسلسل «الليلة واللي فيها» المكون من 6 حلقات، والذي كان يحمل اسم «420 دقيقة» قبل تغييره.

وتترقب زينة انطلاق عرض أولى حلقات العمل أواخر شهر أغسطس الجاري على منصة شاهد، لا سيما أنها تعتبره مفاجأة وتقدم فيه شخصية جديدة ومختلفة تعتمد على الألغاز التي تدور حولها، وفقا لبيان.

مسلسل «الليلة واللي فيها» بطولة زينة، ومحمد شاهين، ومطرب الراب أبي يوسف، وسماح أنور، ورشدي الشامي، وعلاء مرسي، وآلاء سنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة في أول تعاون يجمعه بزينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

الفكر والوعي

وتنتظر زينة عرض فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر» الذي انتهت من تصويره أخيرا، ويشارك في بطولته ليلى علوي، ومحسن محيي الدين، وأحمد حاتم، وإيناس كامل، وفراس سعيد، وعبدالرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين. تدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.

وتقضى زينة حاليا إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي وذلك قبل العودة إلى استئناف نشاطها الفني مجددا والنظر في العروض المقدمة لها من أجل خوض السباق الرمضاني المقبل 2023، وذلك بعد غيابها عن رمضان الماضي، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل «كله بالحب» في شهر رمضان 2021، تأليف محمد الشخيبي، إخراج عصام عبدالحميد.