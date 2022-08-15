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استمرار عرض «الحارة» لباسل غندور في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 05:01 مساء
استمرار عرض «الحارة» لباسل غندور في الأردن
بوستر فيلم «الحارة» للمخرج الأردني باسل غندور (خاص لـ بوابة الوسط)
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يحصل الفيلم الروائي «الحارة» للمخرج باسل غندور على عرضين في مسرح الرينبو بالأردن، وذلك استئنافا لعروض الفيلم في موطنه التي بدأت في شهر يونيو الماضي، إذ سيُعرض يومي االثلاثاء 16 أغسطس، والسبت 20 أغسطس.

وانطلق الفيلم في 21 دار عرض بالمملكة العربية السعودية ومن المنتظر أن يتم طرحه في باقي الدول العربية قريبا، وفقا لبيان.

وأخيرا حصل الفيلم على جائزة الجمهور وتنويه خاص من مهرجان «مالمو للسينما العربية» في السويد، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان الفيلم الدولي الأول في أنوناي بفرنسا، وترشح لـ4 جوائز في جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية على هامش فعاليات الدورة الحالية من مهرجان «كان».

النميمة والعنف
تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقا أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعا مصورا لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حدا لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

فيلم «الحارة» من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبدالهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي. ومن إنتاج بيت الشوارب (يوسف عبدالنبي)، The Imaginarium Films (رولا ناصر) وLagoonie Film Production (شاهيناز العقاد) كمنتج مشارك، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عربيا، بينما تتولى الشركة الفرنسية Elle Driver المبيعات في باقي أنحاء العالم.

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