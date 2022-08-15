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وائل جسار في سهرة استثنائية بمهرجان «الحمامات الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 03:21 مساء
وائل جسار في سهرة استثنائية بمهرجان «الحمامات الدولي»
المطرب اللبناني وائل جسار خلال حفله بمهرجان «الحمامات الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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أحيا المطرب اللبناني وائل الجسار، الأحد، حفلا غنائيا ضمن الدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي» في سهرة استثنائية قدم فيها أغانيه الشهيرة وأغان من المدونة الطربية الخالدة.

في مصافحته الأولى لجمهوره في موسم المهرجانات الصيفية لهذا العام، كان اللقاء مفعما بالشوق وروح الاحتفالية مع رواد مهرجان الحمامات، وفقا لبيان.

أدى وائل في بداية العرض مختارات من ألبوماته التي لاقت نجاحا واسعا مثل «غريبة الناس» و«بتوحشيني» و«مليون مرة أحبك» و«مشيت خلاص» و«يا طير يا مسافر» وغيرها من الأغاني.

كما اختار إمتاع جمهوره بأغان راسخة في أذهان مختلف الأجيال على غرار «نسم علينا الهوى» لفيروز و«زي الهوى» للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

وبما أنه ضيف تونس وبالتحديد مدينة الحمامات، لم يفوت وائل جسار أداء أغنية من التراث التونسي وهي «أصل الزين في العينين» للراحل محمد الجموسي.

تتواصل سهرات الدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي»، وسيكون موعد، الثلاثاء، مع «روميو وجولييت» لقطب الباليه والفنون الكوريغرافية لمسرح الأوبرا تونس.

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