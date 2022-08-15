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بـ105 ملايين جنيه.. «كيرة والجن» يصبح الأعلى دخلا في تاريخ السينما المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 02:30 مساء
بـ105 ملايين جنيه.. «كيرة والجن» يصبح الأعلى دخلا في تاريخ السينما المصرية
بوستر فيلم «كيرة والجن» (خاص لـ بوابة الوسط)
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أصبح فيلم «كيرة والجن» للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، الأعلى دخلا في تاريخ السينما المصرية، بعدما وصلت إيراداته إلى 105 ملايين جنيه في أقل من 7 أسابيع عرض، متخطيا بذلك إيرادات فيلم «الفيل الأزرق 2» الذي كان قد حقق إيرادات بلغت 104 ملايين وقت عرضه في العام 2019.

وانطلق فيلم «كيرة والجن» في دور العرض يوم 30 يونيو الماضي، واستطاع تحقيق العديد من الأرقام القياسية على مستوى الإيرادات، واستمر في صدراة إيرادات الموسم حتى وصل إلى 105 ملايين جنيه كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، ومن المتوقع أن يستمر في تحقيق العديد من الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة.

فيلم «كيرة والجن» مستوحى من رواية «1919»، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري وسيد رجب، مع أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

«كيرة والجن» يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى العام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

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