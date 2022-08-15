السبت.. شيرين تختتم مهرجان «قرطاج الدولي للموسيقى»

القاهرة - بوابة الوسط

تحيي المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، السبت، حفل ختام مهرجان «قرطاج الدولي للموسيقى» وذلك على المسرح الأثري بقرطاج.

وانطلق برنامج الدورة السادسة والخمسين في 14 يوليو الماضي، بعرض الكوميديا الموسيقية «عشاق الدنيا» للمخرج عبدالحميد بوشناق، وفقا لصفحة المهرجان على «فيسبوك».

وشارك عدد من نجوم الموسيقى والغناء العرب في المهرجان ومنهم، اللبناني راغب علامة، مغني الجاز الفلسطيني فرج سليمان، وعازف العود العراقي نصير شمة، كما من المقرر أن يحيي حفل الثلاثاء، المطرب التونسي صابر الرباعي.

ويعتبر المهرجان من أهم المهرجانات العربية والأفريقية والعالمية وأعرقها، وتدور فعاليته في المسرح الأثري بقرطاج، الذي أعيد ترميمه في بداية القرن الـ20، وله طاقة استيعاب تسع 12 ألف شخص.