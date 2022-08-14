Atwasat

سورية توثق تراثها الغنائي بمهرجان في قصر العظم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 05:02 مساء
سورية توثق تراثها الغنائي بمهرجان في قصر العظم
مهرجان الأغنية السورية التراثية يقام في قصر العظم بدمشق (الإنترنت)
alwasat radio

تنظم وزارة الثقافة السورية النسخة الأولى من مهرجان الأغنية السورية التراثية، في الفترة من 15 إلى 17 أغسطس، في قصر العظم بدمشق.

وقال مؤسس المهرجان، إدريس مراد، إنه «المهرجان الأضخم في تاريخ سورية لا بعدد المشاركين فحسب بل بمضمونه، حيث جرى من خلاله تغطية الجغرافيا السورية بمكوناتها وبيئاتها المختلفة»، وفق موقع «البعث».

وأوضح مراد أن كل المغنين المشاركين فيه سيقدمون بيئاتهم، مؤكدًا اختيار أهم الأصوات السورية التي تهتم بالتراث بالتعاون مع شريكه في أغلب مشاريعه المايسترو نزيه أسعد لأنه الأجدر بين الموسيقيين بمعرفته بالتراث السوري، وكذلك إدارة مديرية المسارح والموسيقى.

التراث السوري الموسيقي
وأشار مدير ومؤسس المهرجان إلى أن فكرة تقديم التراث السوري الموسيقي والغنائي تراوده منذ سنين ومنحه مساحة واسعة من مسيرته النظرية والعملية، إذ كتب عنه عشرات المقالات وأقام عشرات الفعاليات بهذا الخصوص في دمشق والعديد من المدن السورية.

وأشار مراد إلى أن السوريين لديهم أقدم نوتة موسيقية، وأغنيتهم الشعبية ذات تاريخ عريق يعود إلى ما قبل الميلاد، وهي تتناول موضوعات متعدّدة كالملاحم وقصص العشق وأغاني المهن والمناسبات، وألحانها تختلف بأسلوبها وكلماتها ومضمونها وروحها بين منطقة وأخرى، ولم يخفِ مراد أن هذه الألحان تعرّضت إلى سرقات كثيرة كما حدث مع القدود الحلبية والغناء الحلبي.

أما المايسترو نزيه أسعد، فعبر عن سعادته بإقامة مهرجان الأغنية السورية التراثية بعد سلسلة من الحفلات والمهرجانات التي كانت تقام بمسميات متعددة.

خصوصية وشمولية
وقال إن للمهرجان خصوصية هي شمولية المواد المقدمة بحيث تغطي الأعمال معظم المحافظات السورية، بينما في الفعاليات السابقة كان يجري تناول تراث بعض المحافظات في كلّ حفل دون التوسع، موضحًا أنه المهرجان سيشهد غناء التراث حسب الكلمة الأصلية واللحن الأساسي دون توزيع موسيقي بمشاركة عدد من المغنين السوريين ليؤدوا الأهازيج والأغنيات التراثية حسب المصدر.

وبين أن هذه المحاولة تُعتبر خطوة في تأصيل الكلمة واللحن والأداء وطرح هذه المقومات كما كانت في الماضي في سبيل التوثيق الحقيقي للتراث الغنائي السوري، مشيرًا إلى أن فرقة التراث السوري التي يقودها سترافق المغنين ولا يُشتَرط فيها العدد الكبير بل الأداء الصحيح والدقيق للكلمة واللحن التراثيين، وهي مؤلفة من مجموعة من العازفين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا
«الصحة المصرية»: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

«الصحة المصرية»: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة
كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين

كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين
كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا

كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا
سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة كريستيانو

سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة ...
«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان

«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان
دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض

دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات

السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب

ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية

مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن

«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
جريدة «الوسط»: ضياع خارطة الطريق ينذر بشبح الصدام المسلح

جريدة «الوسط»: ضياع خارطة الطريق ينذر بشبح الصدام المسلح
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة

فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023

الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023
معهد أميركي يحذر من أزمة مياه محتملة في ليبيا ويطرح بدائل

معهد أميركي يحذر من أزمة مياه محتملة في ليبيا ويطرح بدائل
التورط في المنصة الخطأ

التورط في المنصة الخطأ
البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية

البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
فيلم برازيلي يفوز بالفهد الذهبي في مهرجان «لوكارنو السينمائي»
فيلم برازيلي يفوز بالفهد الذهبي في مهرجان «لوكارنو السينمائي»
بعد توقف عامين.. مهرجان موسيقى التكنو في زيوريخ يستقطب مئات الآلاف
بعد توقف عامين.. مهرجان موسيقى التكنو في زيوريخ يستقطب مئات ...
«ودعة» لعايدة النياطي وزياد الزواري في مهرجان «الحمامات الدولي»
«ودعة» لعايدة النياطي وزياد الزواري في مهرجان «الحمامات الدولي»
عروض أفلام تسجيلية في نادي «سينما المرأة» بالقاهرة الإثنين
عروض أفلام تسجيلية في نادي «سينما المرأة» بالقاهرة الإثنين
الكشف عن البوستر الرسمي للدورة الرابعة من ملتقى «رؤية»
الكشف عن البوستر الرسمي للدورة الرابعة من ملتقى «رؤية»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان...
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»...
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» ......
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة ......
وفاة الإعلامي الليبي طارق الرويمض
وفاة الإعلامي الليبي طارق الرويمض...
المزيد
«مكتب بني وليد» يحتفي باليوم العالمي للشباب
«مكتب بني وليد» يحتفي باليوم العالمي للشباب...
سورية توثق تراثها الغنائي بمهرجان في قصر العظم
سورية توثق تراثها الغنائي بمهرجان في قصر العظم...
مدحت صالح يفتتح مهرجان «القلعة الموسيقي» الأحد
مدحت صالح يفتتح مهرجان «القلعة الموسيقي» الأحد...
الكشف عن البوستر الرسمي للدورة الرابعة من ملتقى «رؤية»
الكشف عن البوستر الرسمي للدورة الرابعة من ملتقى «رؤية»...
عروض أفلام تسجيلية في نادي «سينما المرأة» بالقاهرة الإثنين
عروض أفلام تسجيلية في نادي «سينما المرأة» بالقاهرة الإثنين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط