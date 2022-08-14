مدحت صالح يفتتح مهرجان «القلعة الموسيقي» الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ، الأحد، الدورة الثلاثون من مهرجان «القلعة الموسيقي» بالقاهرة، بحفل للمطرب مدحت صالح، ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى 31 أغسطس الجاري.

يبدأ برنامج المهرجان، الأحد، بحفل أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الموسيقار راجي المقدم، والذي من المقرر أن يبدأ في تمام الساعة 8 مساء.

بعدها يأتي حفل الفنان مدحت صالح ليكون أول حفل في مهرجان «القلعة للموسيقى والغناء» من نجوم الصف الأول، ويكون ذلك بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية، ويبدأ حفل الفنان مدحت صالح في المهرجان في تمام الساعة 10 مساء.

وحددت وزارة الثقافة أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2022 ليكون سعر التذكرة الواحدة 20 جنيها فقط لا غير، ولا يجر حجز الحفلات مسبقا، ولكن على الراغب في حضور أي من الحفلات التوجه قبل موعد الحفل بساعات قليلة لشراء التذكرة، ومن أبرز نجوم الصف الأول المشاركين في المهرجان هاني شاكر، نوال الزغبي، عمر خيرت، وفرقة مسار إجباري.