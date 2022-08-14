الكشف عن البوستر الرسمي للدورة الرابعة من ملتقى «رؤية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز البوستر الرسمي للدورة الرابعة من ملتقى «رؤية» والمقرر إقامته في الفترة من 20 وحتى 23 أغسطس الجاري، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب.

قامت بتصميم البوستر مهندسة الديكور ياسمين محمد والتي اعتمدت في التصميم على البساطة والألوان الهادئة الخفيفة وهو ما يعكس طبيعة شباب السينمائيين المشاركين بالملتقى، وفقا لبيان

ومن جانبها صرحت صفاء مراد مديرة «رؤية» أنه قد تقدم للمشاركة بالملتقى ما يقرب من 250 فيلما ينافس منها 28 بفعاليات الملتقى.

وتتكون لجنة تحكيم الملتقى من كل من الناقد أحمد شوقي والمخرج محمد حماد، والفنانة هبة عبدالغني.

على أن تكوت الجائزة المقدمة من المركز القومي للسينما للمخرجين الفائزين بالملتقى هي قيام المركز بإنتاج الفيلم المقبل لكل منهم.

يشار إلى أن الملتقى فعالياته وعروضه متاحة للجمهور ومحبي السينما للحضور المجاني.