Atwasat

عروض أفلام تسجيلية في نادي «سينما المرأة» بالقاهرة الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 02:20 مساء
عروض أفلام تسجيلية في نادي «سينما المرأة» بالقاهرة الإثنين
بوستر فيلم «ع السلم» للمخرجة نسرين الزيات (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

يستأنف نادي «سينما المرأة» الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، فعالياته، الإثنين، في تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض كل من الفيلم التسجيلي القصير «كروان» للمخرج محمد سويفي ضاحي، والفيلم التسجيلي الطويل «ع السلم» إخراج نسرين الزيات، وفقا لبيان.

فيلم «ع السلم» تدور أحداثه بعد حلم سيئ رأته الأم، تسافر نسرين من القاهرة حيث تعيش بها منذ العام 2002، إلى مسقط رأسها «طما» في صعيد مصر (400 كيلومتر جنوب القاهرة)، في محاولة لإنقاذ منزل الأب القديم. حيث تأخذنا مخرجة الفيلم إلى رحلة ذاتية ذهابًا وإيابًا بين عالمين لا تنتمي لأي منهما. شارك الفيلم بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» 2020، ومهرجان «ميدفيلم» في روما 2021 ومهرجان «فيسباكو السينمائي الدولي» 2021، وحاز الفيلم على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان «عمان».

كروان الشرقية
وعن فيلم «كروان» فيعد هذا هو العرض الأول للفيلم والذي تدور أحداثه حول البطلة نبيلة، التي تبلغ من العمر 60 عاما، عشقت الغناء الفلاحي منذ صغرها حين كانت تردده مع والديها وهم يحصدون المحاصيل الزراعية في إحدى قرى الشرقية، كبرت الفتاة وتزوجت من عازف الأغاني الشعبية واتخذت الغناء وسيلة لكسب الرزق في الأفراح حتى لقبت بـ«كروان الشرقية»، ترتجل الأغاني التي تدندنها في كل ما تفعله بيومها وإن كان بسيطا كصنع كوب من الشاي، ورث ولديها حب الغناء والعزف فيجتمعون سويًا بعد عناء اليوم ليكونوا فرقة هم بالناي والطبل وهي بصوتها العذب، لا تطلب من الحياه كثيرًا فقط علاج عينها من المياه البيضاء التي تصيبها.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

نادي «سينما المرأة» يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وإدارة الناقدة شاهندة محمد علي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا
«الصحة المصرية»: نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق «كنيسة أبو سيفين» في إمبابة

«الصحة المصرية»: نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق «كنيسة أبو سيفين» في إمبابة
كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين

كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين
كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا

كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا
سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة كريستيانو

سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة ...
«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان

«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان
حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما

حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما
دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض

دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات

السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب

ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)
وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا

وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه

سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس

شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه

شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية

مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة

دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة
البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»

البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعليق بيع تذاكر قلعة ماتشو بيتشو
تعليق بيع تذاكر قلعة ماتشو بيتشو
إسبانيا: قتيل وعشرات الجرحى في مهرجان موسيقي
إسبانيا: قتيل وعشرات الجرحى في مهرجان موسيقي
المخرجة مي زايد تتحدث عن «خطة التأثير» في صناعة السينما
المخرجة مي زايد تتحدث عن «خطة التأثير» في صناعة السينما
فيلم برازيلي يفوز بالفهد الذهبي في مهرجان «لوكارنو السينمائي»
فيلم برازيلي يفوز بالفهد الذهبي في مهرجان «لوكارنو السينمائي»
بعد توقف عامين.. مهرجان موسيقى التكنو في زيوريخ يستقطب مئات الآلاف
بعد توقف عامين.. مهرجان موسيقى التكنو في زيوريخ يستقطب مئات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان...
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»...
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» ......
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة ......
وفاة الإعلامي الليبي طارق الرويمض
وفاة الإعلامي الليبي طارق الرويمض...
المزيد
الكشف عن البوستر الرسمي للدورة الرابعة من ملتقى «رؤية»
الكشف عن البوستر الرسمي للدورة الرابعة من ملتقى «رؤية»...
عروض أفلام تسجيلية في نادي «سينما المرأة» بالقاهرة الإثنين
عروض أفلام تسجيلية في نادي «سينما المرأة» بالقاهرة الإثنين...
«ودعة» لعايدة النياطي وزياد الزواري في مهرجان «الحمامات الدولي»
«ودعة» لعايدة النياطي وزياد الزواري في مهرجان «الحمامات ......
بعد توقف عامين.. مهرجان موسيقى التكنو في زيوريخ يستقطب مئات الآلاف
بعد توقف عامين.. مهرجان موسيقى التكنو في زيوريخ يستقطب مئات ......
فيلم برازيلي يفوز بالفهد الذهبي في مهرجان «لوكارنو السينمائي»
فيلم برازيلي يفوز بالفهد الذهبي في مهرجان «لوكارنو ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط