عروض أفلام تسجيلية في نادي «سينما المرأة» بالقاهرة الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

يستأنف نادي «سينما المرأة» الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، فعالياته، الإثنين، في تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض كل من الفيلم التسجيلي القصير «كروان» للمخرج محمد سويفي ضاحي، والفيلم التسجيلي الطويل «ع السلم» إخراج نسرين الزيات، وفقا لبيان.

فيلم «ع السلم» تدور أحداثه بعد حلم سيئ رأته الأم، تسافر نسرين من القاهرة حيث تعيش بها منذ العام 2002، إلى مسقط رأسها «طما» في صعيد مصر (400 كيلومتر جنوب القاهرة)، في محاولة لإنقاذ منزل الأب القديم. حيث تأخذنا مخرجة الفيلم إلى رحلة ذاتية ذهابًا وإيابًا بين عالمين لا تنتمي لأي منهما. شارك الفيلم بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» 2020، ومهرجان «ميدفيلم» في روما 2021 ومهرجان «فيسباكو السينمائي الدولي» 2021، وحاز الفيلم على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان «عمان».

كروان الشرقية

وعن فيلم «كروان» فيعد هذا هو العرض الأول للفيلم والذي تدور أحداثه حول البطلة نبيلة، التي تبلغ من العمر 60 عاما، عشقت الغناء الفلاحي منذ صغرها حين كانت تردده مع والديها وهم يحصدون المحاصيل الزراعية في إحدى قرى الشرقية، كبرت الفتاة وتزوجت من عازف الأغاني الشعبية واتخذت الغناء وسيلة لكسب الرزق في الأفراح حتى لقبت بـ«كروان الشرقية»، ترتجل الأغاني التي تدندنها في كل ما تفعله بيومها وإن كان بسيطا كصنع كوب من الشاي، ورث ولديها حب الغناء والعزف فيجتمعون سويًا بعد عناء اليوم ليكونوا فرقة هم بالناي والطبل وهي بصوتها العذب، لا تطلب من الحياه كثيرًا فقط علاج عينها من المياه البيضاء التي تصيبها.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

نادي «سينما المرأة» يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وإدارة الناقدة شاهندة محمد علي.