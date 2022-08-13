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إسبانيا: قتيل وعشرات الجرحى في مهرجان موسيقي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 03:00 مساء
إسبانيا: قتيل وعشرات الجرحى في مهرجان موسيقي
صورة مؤرخة في 16 يوليو 2022 لأحد الأشخاص حاملا العلم الإسباني في لندن (أ ف ب)
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ضربت رياح عاتية مهرجانا موسيقيا قرب منتجع فالنسيا الإسباني، صباح السبب، ما تسببت في انهيار المسرح جزئيا، ومقتل شخص وإصابة العشرات.

ووقع الحادث قرابة الساعة 04.00 (02.00 ت غ) في مهرجان ميدوسا سوركوس أوف مادنس، على شاطئ كوييرا على مسافة نحو 50 كيلومترا جنوب فالنسيا، وفق «فرانس برس».

وكتبت خدمات الطوارئ على تويتر «عند الساعة 04.18 صباحا، انهار جزء من مسرح مهرجان ميدوسا في كوييرا بسبب هبوب رياح قوية».

 40 جريحًا
وأضافت «قُتل شخص وأصيب ثلاثة بجروح خطرة» مشيرة إلى أن 14 آخرين أصيبوا بجروح طفيفة. ولاحقا، رفعت السلطات الصحية الحصيلة إلى 40 جريحًا.

وأفادت وسائل الإعلام أن الضحية، وهو شاب في العشرينيات من العمر، قتل بعدما وقعت عليه أجزاء من المسرح المنهار.

وتظهر صور جرى تداولها على الشبكات الاجتماعية رياحًا قوية تجتاح الموقع وأشجارًا وهياكل شاهقة تتمايل بشكل خطير وحطامًا يتطاير في كل مكان بينما يتشبث الموجودون بخيمهم.

وأفادت خدمة الأرصاد الجوية الإسبانية أن ساحل فالنسيا تأثر الليلة الماضية بـ«رياح هابطة ساخنة»، وهي ظاهرة مناخية يضرب فيها تيار هابط قوي من الهواء الأرض ثم ينتشر في كل الاتجاهات.

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