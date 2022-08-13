تعليق بيع تذاكر قلعة ماتشو بيتشو

القاهرة - بوابة الوسط

احتج سياح وتجار، الجمعة، على قرار تعليق بيع تذاكر الدخول إلى القلعة الشهيرة، التي تعود إلى زمن حضارة الإنكا في ماتشو بيتشو جنوب شرق بيرو.

واندلعت الاحتجاجات في المنطقة المحيطة بالقلعة، وكذلك في ماتشو بيتشو المعروفة باسمها السابق أغواس كاليينتس، وفق «فرانس برس».

وقال إسرائيل غونزاليس ريسو، وهو سائح مكسيكي، لوكالة فرانس برس «اشتريت تذكرة (قطار) من إنكا رايل لتمضية يوم في القلعة مع مرشد سياحي، حتى إننا دفعنا مبلغًا إضافيًا لكي تنقلنا حافلة إلى ماتشو بيتشو حيث توجد القلعة، لكنّ القائمين على المعلم السياحي لم يسمحوا لنا بالدخول لعدم حيازتنا تذكرة دخول إليه».

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وأضاف بغضب إن «ما تعرضنا له هو احتيال»، مشيرًا إلى أنه دفع 65 دولارًا مقابل الحصول على تذكرة القطار الذي نقله من أولانتايتامبو الواقعة على مسافة نحو 148 كيلومتراً من الموقع.

وأعرب التجار في المنطقة بدورهم عن استيائهم مما حصل، فيما أعاق العشرات منهم خط السكة الحديد لمنع حركة القطارات، وطالبوا وزارة الثقافة باستئناف بيع التذاكر لإنعاش الاقتصاد المحلي.

إلا أن السلطات لم تقدم أي تفسير في شأن قرار تعليق بيع التذاكر الذي اتُخذ الجمعة. ويخضع بيع تذاكر الدخول إلى هذه القلعة لنظام محاصصة.

حماية التراث الأثري

ونتيجة الاحتجاجات، أعلنت وزارة الثقافة قرارها باستئناف بيع التذاكر ضمن القدرة الاستيعابية المُحددة للقلعة بهدف حماية التراث الأثري.

وكانت اندلعت احتجاجات أولى قبل حوالي أسبوعين بسبب النقص في تذاكر زيارة هذا المعلم السياحي.

وكانت القلعة تستقبل قبل إثارة الاحتجاجات حوالى 4000 شخص يومياً. وفي نهاية يوليو، وافقت وزارة الثقافة على رفع هذا العدد الاستيعابي إلى 5000 شخص في اليوم.

وتبعد ماتشو بيتشو 110 كيلومترات عن كوسكو، وهي عاصمة إمبراطورية الإنكا السابقة، وتولى بناءها الإمبراطور باتشاكوتيك في القرن الخامس عشر. وأُدرجت ماتشو بيتشو على لائحة التراث العالمي لليونسكو سنة 1983.