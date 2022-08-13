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إعلان طلاق روبرت مردوخ وجيري هول رسميا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 10:08 صباحا
إعلان طلاق روبرت مردوخ وجيري هول رسميا
قطب الإعلام روبرت مردوخ وزوجته عارضة الأزياء جيري هول في 9 يوليو 2018 في صن فالي بولاية أيداهو الأميركية (أ ف ب)
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كشفت محامية الزوجة، الخميس، أن الطلاق بين قطب الإعلام روبرت مردوخ (91 عاما) وعارضة الأزياء الأميركية، جيري هول، بات رسميا.

وأكدت المحامية جودي بولر أن مردوخ وهول «لا يزالان صديقين جيدين ويتمنى كل منهما الأفضل للآخر في المستقبل».

وكان مردوخ الذي تقدر مجلة «فوربس» ثروته بـ17 مليار دولار وهول تزوجا في مارس 2016 في لندن، وفق «فرانس برس».

وأوضحت جريدة «نيويورك تايمز»، التي كشفت خبر الطلاق في يونيو الفائت نقلا عن مصدرين مطلعين لم تفصح عن هويتيهما، أن لا عواقب لهذه الخطوة على إمبراطوريته الإعلامية الدولية «نيوزكورب»، نظرا إلى أن مردوخ وهول وقّعا عقدا قبل الزواج.

- روبرت مردوخ وزوجته جيري هول يعتزمان الطلاق

ويملك مردوخ من خلال مجموعته «نيوزكورب» مئات وسائل الإعلام، خصوصا في الولايات المتحدة حيث تسيطر شركاته على محطة «فوكس نيوز» المحافظة وصحيفة «ذي وول ستريت جورنال» الاقتصادية وجريدة «نيويورك بوست» المحسوبة على اليمين الأميركي. وهو أيضا صاحب جريدتي «ذي صن» و«ذي تايمز» اللندنيتين وعدد من الجرائد في أستراليا.

الزواج الأول
واستمر الزواج الأول لكيث روبرت مردوخ من المضيفة الجوية الأسترالية باتريشيا بوكر، من 1956 إلى 1967، ثم بقي متزوجا لأكثر من 30 عاما، حتى 1999، الصحفية البريطانية آنا مان التي حصلت وفقا للصحافة في ذلك الوقت، على أكثر من مليار دولار بعد طلاقهما.

ثم تزوج الملياردير بعد أيام قليلة سيدة الأعمال من أصل صيني وندي دنغ، المتخرجة في جامعة ييل وبقي معها حتى طلاقهما في نيويورك عام 2013.

ولمردوخ من زيجاته ستة أبناء، أما زوجته الرابعة جيري هول، وهي ممثلة أيضا، فهي أم لأربعة أبناء أنجبتهم من قائد فرقة «رولينغ ستونز» ميك جاغر.

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