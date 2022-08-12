الموت يغيب الرسام الفكاهي الفرنسي جان جاك سمبيه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مارتين غوسيو سمبيه، الخميس، وفاة زوجها الرسّام الفرنسي جان جاك سمبيه ( 89 عاما)، والذي اشتهر بتجسيده رسماً مغامرات «لو بوتي نيكولا» (Le Petit Nicolas).

وقال صديقه وكاتب سيرته مارك لوكاربانتييه: « توفي الرسام الفكاهي جان جاك سمبيه بهدوء مساء (الخميس) 11 أغسطس (2022)، في سن التاسعة والثمانين، في مقر إقامته المخصص للعطلة، محاطًا بزوجته وأصدقائه المقربين»، وفق «فرانس برس».

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وفي رصيد سمبيه منذ خمسينات القرن العشرين رسوم فكاهية في مجلات «ذي نيويوركر» و«باري ماتش» و«إكسبرس»، وكان من أبرز الرسامين الذين كانت تتعامل معهم «ذي نيويوركر»، إذ تولى رسم نحو مئة من غلافات المجلة.

وللرسام المولود عام 1932 في بيساك ، بالقرب من بوردو ، نحو 12 مجلداً، من بينها «سان تروبيه»، و«تو سو كومبليك»، لكنّ أبرزها مغامرات «بوتي نيكولا» للأطفال التي تباع منها اليوم نحو 15 مليون نسخة.

ومنذ إصداره مع رينيه غوسيني «لو بوتي نيكولا» عام 1959، واظب سمبيه على إصدار مجلّد واحد تقريباً سنوياً، ونُشر نحو مئة من رسومه على الصفحات الأولى للصحف.